Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Empresarios de Ribeira anuncia que tomará medidas para evitar el "agravio" de la campaña de bonos 'Mercanavila' con su comercio local

Le reclama a la Federación de Comercio que defienda los intereses de todos sus asociados para evitar que el beneficio de unos cause el perjuicio de otros, y expresa su oposición a que se repita

Chechu López
01/01/2026 12:31
Francisco Martínez Gude es el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira
Francisco Martínez Gude es el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira
Chechu Río
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Después de que el pasado 19 de noviembre la Asociación de Empresarios de Ribeira ya hizo público que su comercio se veía perjudicado y discriminado por a campaña de bonos descuento ‘Mercanavila’ impulsada por la Diputación, junto con la Federación Galega de Comercio, y de que esta semana desde la institución provincial se hizo balance de la misma, incluyendo la visita a la tienda de Boiro con mejores resultados, la patronal ribeirense vuelve a dejar patente “nuestro malestar, y por ende la de los comerciantes adheridos a nuestra asociación, por la forma elegida para participar en esos bonos comercio que la Diputación emitió en su primera edición entre los municipios de menos de 20.000 habitantes”. Y anuncia que “haremos lo que esté en nuestra mano para tratar de impedir que otra vez se produzca este agravio”.

Desde el colectivo presidido por Francisco Martínez Gude inciden en que “queremos resaltar, y que quede meridianamente claro, que no nos oponemos a realización de estas campañas para la dinamización de ventas de nuestro comercio, pero si nos oponemos tajantemente a la forma como se ha hecho”. 

En un escrito dirigido a la Federación Galega de Comercio, a la que pertenece la AER como miembro de pleno derecho, advierte que ese órgano “debe defender, a nuestro modesto entender, los intereses de todos sus asociados por el mero hecho de serlo, independientemente de otras consideraciones como ha sido, en este caso, el número de habitantes de la localidad a la que pertenece uno u otro”. 

Agravante

La patronal señala que, tal y como ya le manifestó en su día al presidente de la Diputación de A Coruña, “nuestro municipio se ha visto seriamente perjudicado por el hecho de poder acceder nuestros vecinos de Ribeira a dichos bonos y desplazarse a hacer sus compras a las localidades limítrofes de A Pobra y Boiro que, como bien saben, están a tiro de piedra”, y añade que ello se produce “con el agravante de haber enviado comunicados a los domicilios incentivándoles a obtener los bonos y luego acudir a estos pueblos, cosa que hicieron en masa con el perjuicio para nuestros comerciantes que estuvieron, perdónennos la licencia, ‘a velas vir’ o, mejor dicho, a verlos pasar”.

La entidad presidida por Martínez Gude manifiesta que, por ello, “ no estamos en contra, si no a favor de los mismos, pero exigimos de esa Federación que pida a la Diputación de A Coruña, como ya hicimos nosotros, que esos bonos sean para todos los municipios o, de lo contrario, orquesten las medidas necesarias para que tan sólo los habitantes de cada localidad beneficiaria puedan comprar en sus respectivas villas, pero nunca los habitantes de otras”. 

Y concluye afirmando que, como miembros de dicho ente federativo, “tenemos el derecho de hacerles llegar nuestra demanda, por ser justa y porque creemos también que ustedes tienen la obligación de defender los intereses de todos y cada uno de los miembros que la componen, para evitar que el beneficio de unos sea el causante del perjuicio de otros, tal y como aconteció” y expresa “nuestra más enérgica oposición a que esto se vuelva repetir”.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Vilagarcía amplía al 5 de enero el plazo para gastar los bonos Son da Casa
Fátima Frieiro
Churrería Santa Mónica, en la Praza de Abastos de Vilagarcía, registra colas durante toda la mañana

El primer bebé arousano de 2026 se hace de rogar: Ningún nacimiento en O Salnés ni en O Barbanza
Fátima Frieiro
Silvia Otero, ante la atenta mirada del nuevo presidente de la Cofradía da Dorna, Álex Nespereira, fue la encargada de dar la "ducia de tarteiradas"

Ribeira comienza un Nuevo Año Dorneiro con las precampanadas en su particular Puerta del Sol
Chechu López
Numerosas personas se dieron cita este mediodía delante de la casa consistorial pobrense para dar la bienvenida anticipada al 2026

Más de 800 personas despiden en A Pobra el 2025 y reciben el año nuevo tomando las uvas de la suerte con campanadas anticipadas
Chechu López