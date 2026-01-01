Empresarios de Ribeira anuncia que tomará medidas para evitar el "agravio" de la campaña de bonos 'Mercanavila' con su comercio local

Francisco Martínez Gude es el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira Chechu Río

Después de que el pasado 19 de noviembre la Asociación de Empresarios de Ribeira ya hizo público que su comercio se veía perjudicado y discriminado por a campaña de bonos descuento ‘Mercanavila’ impulsada por la Diputación, junto con la Federación Galega de Comercio, y de que esta semana desde la institución provincial se hizo balance de la misma, incluyendo la visita a la tienda de Boiro con mejores resultados, la patronal ribeirense vuelve a dejar patente “nuestro malestar, y por ende la de los comerciantes adheridos a nuestra asociación, por la forma elegida para participar en esos bonos comercio que la Diputación emitió en su primera edición entre los municipios de menos de 20.000 habitantes”. Y anuncia que “haremos lo que esté en nuestra mano para tratar de impedir que otra vez se produzca este agravio”.

Desde el colectivo presidido por Francisco Martínez Gude inciden en que “queremos resaltar, y que quede meridianamente claro, que no nos oponemos a realización de estas campañas para la dinamización de ventas de nuestro comercio, pero si nos oponemos tajantemente a la forma como se ha hecho”.

En un escrito dirigido a la Federación Galega de Comercio, a la que pertenece la AER como miembro de pleno derecho, advierte que ese órgano “debe defender, a nuestro modesto entender, los intereses de todos sus asociados por el mero hecho de serlo, independientemente de otras consideraciones como ha sido, en este caso, el número de habitantes de la localidad a la que pertenece uno u otro”.

Agravante

La patronal señala que, tal y como ya le manifestó en su día al presidente de la Diputación de A Coruña, “nuestro municipio se ha visto seriamente perjudicado por el hecho de poder acceder nuestros vecinos de Ribeira a dichos bonos y desplazarse a hacer sus compras a las localidades limítrofes de A Pobra y Boiro que, como bien saben, están a tiro de piedra”, y añade que ello se produce “con el agravante de haber enviado comunicados a los domicilios incentivándoles a obtener los bonos y luego acudir a estos pueblos, cosa que hicieron en masa con el perjuicio para nuestros comerciantes que estuvieron, perdónennos la licencia, ‘a velas vir’ o, mejor dicho, a verlos pasar”.

La entidad presidida por Martínez Gude manifiesta que, por ello, “ no estamos en contra, si no a favor de los mismos, pero exigimos de esa Federación que pida a la Diputación de A Coruña, como ya hicimos nosotros, que esos bonos sean para todos los municipios o, de lo contrario, orquesten las medidas necesarias para que tan sólo los habitantes de cada localidad beneficiaria puedan comprar en sus respectivas villas, pero nunca los habitantes de otras”.

Y concluye afirmando que, como miembros de dicho ente federativo, “tenemos el derecho de hacerles llegar nuestra demanda, por ser justa y porque creemos también que ustedes tienen la obligación de defender los intereses de todos y cada uno de los miembros que la componen, para evitar que el beneficio de unos sea el causante del perjuicio de otros, tal y como aconteció” y expresa “nuestra más enérgica oposición a que esto se vuelva repetir”.