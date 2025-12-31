Ribeira comienza un Nuevo Año Dorneiro con las precampanadas en su particular Puerta del Sol

Silvia Otero, ante la atenta mirada del nuevo presidente de la Cofradía da Dorna, Álex Nespereira, fue la encargada de dar la "ducia de tarteiradas" Chechu Río

La Real e Ilustre Cofradía da Dorna celebró este mediodía en su particular Puerta del Sol -con el mismo nombre, pero en gallego-, las precampanadas o ‘badaladas dorneiras’ con las que varios cientos de dorneiros -cada vez son más los adeptos que se suman a esta iniciativa- fueron acercándose desde las once y media de la mañana para despedir conjuntamente y de manera anticipada el 2025 y dieron la bienvenida al nuevo año dorneiro a golpe de unas peculiares doce campanadas, que consistieron en "unha dusia de tarteiradas”. Fue un evento que se desarrolló por cuarta vez consecutiva, como ya se viene haciendo cada 31 de diciembre desde 2022 en el atrio de la iglesia de Santa Uxía, por encima de la referida plaza de emblemática denominación.

A diferencia de años anteriores, se varió por otro marisco el producto habitual desde la primera edición, como eran los berberechos, pues en esta ocasión resultó imposible conseguir ese molusco bivalvo. Así, se repartieron por docenas, en vasos desechables, un total de 20 kilos de almejas por cortesía de la empresa Basoñas Mar, pero también hubo gusanitos para los niños y hubo quienes se llevaron desde sus casas las tradicionales uvas, para acompañar cada golpe de mazo propinado de manera ágil por parte de Silvia Otero en una olla.

De esa manera, se repitió la experiencia que se viene realizando desde hace un par de años, cuando el evento se tuvo que trasladar a la carpa instalada en el Malecón para evitar la coincidencia con la celebración de la misa dominical y no se contaba con la campanadas del templo, y desde entonces se consideró que ese peculiar sistema se adaptada a la más pura esencia dorneira, y que ha venido para quedarse.

Puntualidad dorneira

En esta ocasión, como ya sucedió hace doce meses, aguardaron pacientemente un par de minutos a que acabaran de sonar las campanadas del mediodía del propio templo religioso para proceder con la suyas propias. De ese modo, al empezar a sonar a las 12.02 horas, el horario en que sonaron esas “badaladas dorneiras” también se adaptó a la “tradicional puntualidade dorneira”. Tras ello, se se procedió con los brindis con las consumiciones que pudieron adquirir en la barra que la organización instaló en el atrio de la iglesia y el intercambio de besos y abrazos entre las personas asistentes para transmitirse los mejores deseos de un próspero 2026.

A continuación, el evento incluyó, una vez más, la actuación del trio local Los Bugis, integrado por Martín Silva, Abdón Santos y Martín Basoco, con la interpretación de versiones de temas que fueron y siguen siendo grandes éxitos de prestigiosos cantantes y bandas nacionales e internacionales a base de rumbas, cumbias, merengues, rock y otros estilos adaptados a su mundo.

El presidente de la Cofradía da Dorna, Álex Nespereira, aprovechó para desear a todos un feliz año nuevo y para dar la bienvenida a la LXXVIII Singladura de la Festa da Dorna, que tendrá lugar este próximo verano, y en el que su día grande, el 24 de julio, no será festivo local por decisión de la mayoría de la corporación municipal, pero que volverán a luchar para conseguir recuperar esa consideración para esa fecha señalada.

Cientos de dorneiros dieron la bienvenida al 2026 de manera anticipada en la particular Puerta del Sol de Ribeira Chechu Río

La Cofradía da Dorna repartió, por gentileza de Basoñas Mar, 20 kilos de almejas entre el público asistente al evento Chechu Río

Los dorneiros asistentes a las campanadas anticipadas tuvieron oportunidad de consumir en la barra instalada por la Cofradía da Dorna en el atrio de la iglesia Chechu Río

Algunas de las personas asistentes acudieron ataviadas para una celebración tan especial como la de la despedida anticipada del 2025 Chechu Río

La Cofradía da Dorna instaló un puesto de venta de diferentes artículos de su merchandising Chechu Río

El público asistente se comió cada almeja al ritmo los "tarteirazos" que simularon las campanadas Chechu Río

El grupo musical Los Bugis, integrado por Martín Silva, Abdón Santos y Martín Basoco, se encargaron de amenizar la fiesta Chechu Río

Cientos de personas se juntaron para celebrar las campanadas dorneiras en la particular Puerta de Sil ribeirense Chechu Río

Representantes del Gobierno local ribeirense, junto al presidente de la Cofradía da Dorna, Álex Nespereira, posaron para inmortalizar su presencia en el evento Chechu Río

Público de todas las edades tuvieron la oportunidad de inmortalizar su asistencia a la fiesta en el photocall instalado para la ocasión por la Cofradía da Dorna Chechu Río