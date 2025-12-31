Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Alertan de la pérdida de varias toneladas de agua en el puerto de Ribeira al romper una tubería hace 10 días sin que sea reparada

Usuarios de dicho recinto advierten que el agua que brota está erosionando el terreno de relleno, se está abriendo un hueco por debajo de la plataforma hormigonada y temen que provoque su hundimiento

Chechu López
31/12/2025 07:00
El agua que brota de la tubería rota sigue derramándose desde hace diez días
El agua que brota de la tubería rota sigue derramándose desde hace diez días
Chechu Río
Usuarios del puerto ribeirense alertan de la pérdida de varias toneladas de agua potable debido la rotura de una tubería de abastecimiento de ese servicio en dicho recinto dependiente de Portos de Galicia. Indican que se cumplen diez días desde que se detectó esa incidencia y que se informó de ello al ente dependiente de la Consellería do Mar, pero afirman que desde entonces no se ha hecho nada para detener esa fuga, que está derramando el preciado y necesario elemento, que tanto se echa en falta, sobre todo en las épocas de prolongada sequía.

Además, esos usuarios del puerto de la capital barbanzana advierten que el agua que sale de la tubería rota está erosionando el terreno de relleno, principalmente arena, y se está abriendo un hueco por debajo de la plataforma hormigonada que podría provocar su hundimiento, sobre todo si por encima de la misma pasan vehículos pesados como es habitual por esa zona. Y expresan su deseo de que se actúe a la mayor brevedad posible para evitar, además de la pérdida de agua, que está yendo a parar a la dársena, mezclándose con la salada, sino también que se agrave la situación.

Esta denuncia coincide prácticamente con el anuncio de Portos de Galicia sobre el inicio del procedimiento de contratación por 638.400 euros de las obras de renovación de pavimentos de pantalanes en una decena de puertos de su competencia, entre los que se encuentra el de Ribeira, así como el de A Pobra, entre otros. 

Las obras previstas consisten en el desmontaje del pavimento de madera de pasarelas, pantalanes y fingers deteriorados, formado por tablas y durmientes de madera, y su posterior sustitución por pavimento tecnológico de mayor durabilidad y resistencia. El plazo máximo de ejecución previsto para esos trabajos, que pretenden mejorar la seguridad del tránsito en esas instalaciones flotantes, es de siete meses.

