Ribeira destina 144.000 euros a la crear un centro de interpretación de tradiciones pesqueras en la antigua salazón de Punta Castro
La actuación proyectada contempla la construcción de un mirador desde el que se podrán apreciar las vistas de la Ría de Arousa
Después de que el pasado 12 de este mes el Ayuntamiento ribeirense adjudicó por 13.794 euros -con una rebaja de 121 euros sobre el precio inicial- la redacción del proyecto ‘Fábrica de salazón, diseño y construcción de un mirador-punto de interpretación del paisaje en Punta Castro‘ al estudio Costas Pedros Arquitectos SUP, dicha Administración local sacó a contratación la ejecución de las obras contempladas en el mismo con un presupuesto de licitación que asciende a 143.848 euros. Las empresas que estén interesadas en acometer esta actuación tienen de plazo hasta antes de rematar este viernes, 2 de diciembre, para presentar sus ofertas a través de la plataforma del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia.
El Ayuntamiento ribeirense promueve dicha construcción en el referido lugar de Castiñeiras para que se dedique a la divulgación de la historia de ese tipo de industria y de las tradiciones pesqueras. Dicho inmueble tiene un valioso patrimonio industrial y cultural, que es reflejo de la importancia histórica de la actividad pesquera y salazonera en la capital barbanzana, pero que está “desaprovechado”. Es por ello que la Administración local plantea llevar a cabo la rehabilitación y consolidación del edificio, ya no sólo para su preservación como testimonio de la historia local, sino también para su revalorización como recurso turístico y educativo.
Beneficios
El Gobierno local destacó en su día que los beneficios que se obtendrán con la actuación impulsada pasan por el fomento del turismo y la dinamización económica, pues se considera que la referida transformación de la antigua fábrica de salazón atraerá visitantes. Igualmente, indicó que se potenciará la divulgación y educación, pues el centro de interpretación ofrecerá la oportunidad de conocer la historia y el proceso de la salazón, su impacto en la economía y cultura de la zona. El proyecto buscará la conservación del patrimonio cultural, preservando ese edificio histórico, evitando su deterioro y pérdida irreversible. Igualmente, se buscará impulsar la identidad local y reforzar el sentido de pertenencia y orgullo en los habitantes locales.