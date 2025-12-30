Ribeira destina 144.000 euros a la crear un centro de interpretación de tradiciones pesqueras en la antigua salazón de Punta Castro

La obra del centro de interpretación y mirador se desarrollará en la antigua fábrica de salazón y su entorno Chechu Río

Después de que el pasado 12 de este mes el Ayuntamiento ribeirense adjudicó por 13.794 euros -con una rebaja de 121 euros sobre el precio inicial- la redacción del proyecto ‘Fábrica de salazón, diseño y construcción de un mirador-punto de interpretación del paisaje en Punta Castro‘ al estudio Costas Pedros Arquitectos SUP, dicha Administración local sacó a contratación la ejecución de las obras contempladas en el mismo con un presupuesto de licitación que asciende a 143.848 euros. Las empresas que estén interesadas en acometer esta actuación tienen de plazo hasta antes de rematar este viernes, 2 de diciembre, para presentar sus ofertas a través de la plataforma del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia.

El Ayuntamiento ribeirense promueve dicha construcción en el referido lugar de Castiñeiras para que se dedique a la divulgación de la historia de ese tipo de industria y de las tradiciones pesqueras. Dicho inmueble tiene un valioso patrimonio industrial y cultural, que es reflejo de la importancia histórica de la actividad pesquera y salazonera en la capital barbanzana, pero que está “desaprovechado”. Es por ello que la Administración local plantea llevar a cabo la rehabilitación y consolidación del edificio, ya no sólo para su preservación como testimonio de la historia local, sino también para su revalorización como recurso turístico y educativo.

Beneficios

El Gobierno local destacó en su día que los beneficios que se obtendrán con la actuación impulsada pasan por el fomento del turismo y la dinamización económica, pues se considera que la referida transformación de la antigua fábrica de salazón atraerá visitantes. Igualmente, indicó que se potenciará la divulgación y educación, pues el centro de interpretación ofrecerá la oportunidad de conocer la historia y el proceso de la salazón, su impacto en la economía y cultura de la zona. El proyecto buscará la conservación del patrimonio cultural, preservando ese edificio histórico, evitando su deterioro y pérdida irreversible. Igualmente, se buscará impulsar la identidad local y reforzar el sentido de pertenencia y orgullo en los habitantes locales.