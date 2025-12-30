Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira destina 144.000 euros a la crear un centro de interpretación de tradiciones pesqueras en la antigua salazón de Punta Castro

La actuación proyectada contempla la construcción de un mirador desde el que se podrán apreciar las vistas de la Ría de Arousa

Chechu López
30/12/2025 07:25
La obra del centro de interpretación y mirador se desarrollará en la antigua fábrica de salazón y su entorno
La obra del centro de interpretación y mirador se desarrollará en la antigua fábrica de salazón y su entorno
Chechu Río
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Después de que el pasado 12 de este mes el Ayuntamiento ribeirense adjudicó por 13.794 euros -con una rebaja de 121 euros sobre el precio inicial- la redacción del proyecto ‘Fábrica de salazón, diseño y construcción de un mirador-punto de interpretación del paisaje en Punta Castro‘ al estudio Costas Pedros Arquitectos SUP, dicha Administración local sacó a contratación la ejecución de las obras contempladas en el mismo con un presupuesto de licitación que asciende a 143.848 euros. Las empresas que estén interesadas en acometer esta actuación tienen de plazo hasta antes de rematar este viernes, 2 de diciembre, para presentar sus ofertas a través de la plataforma del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia.

El Ayuntamiento ribeirense promueve dicha construcción en el referido lugar de Castiñeiras para que se dedique a la divulgación de la historia de ese tipo de industria y de las tradiciones pesqueras. Dicho inmueble tiene un valioso patrimonio industrial y cultural, que es reflejo de la importancia histórica de la actividad pesquera y salazonera en la capital barbanzana, pero que está “desaprovechado”. Es por ello que la Administración local plantea llevar a cabo la rehabilitación y consolidación del edificio, ya no sólo para su preservación como testimonio de la historia local, sino también para su revalorización como recurso turístico y educativo.

Beneficios

El Gobierno local destacó en su día que los beneficios que se obtendrán con la actuación impulsada pasan por el fomento del turismo y la dinamización económica, pues se considera que la referida transformación de la antigua fábrica de salazón atraerá visitantes. Igualmente, indicó que se potenciará la divulgación y educación, pues el centro de interpretación ofrecerá la oportunidad de conocer la historia y el proceso de la salazón, su impacto en la economía y cultura de la zona. El proyecto buscará la conservación del patrimonio cultural, preservando ese edificio histórico, evitando su deterioro y pérdida irreversible. Igualmente, se buscará impulsar la identidad local y reforzar el sentido de pertenencia y orgullo en los habitantes locales.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La Policía Local anuncia que seguirá realizando este tipo de vigilancias y controles preventivos en las próximas fechas navideñas

Denunciados un conductor por triplicar la tasa de alcohol y otro por dar positivo en varias drogas en Rianxo
Chechu López
El Sergas licita un nuevo servicio para el Hospital do Barbanza

El proyecto y la construcción del centro de día oncohematológico del Hospital do Barbanza salen a licitación por 109.807 euros
Chechu López
Palometa roja al horno

Receta | Palometa roja al horno
Redacción
Una de las escenas del espectáculo musical 'El Grinch' ofrecido en el auditorio municipal de Ribeira

Exitosos pases dominicales del espectáculo musical ‘El Grinch’ en el auditorio municipal de Ribeira
Chechu López