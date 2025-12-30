Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

La campaña de Navidad de Empresarios de Ribeira registró en la última semana más de 3.500 tickets de compra para el sorteo de ayer

El ganador del vale de 200 euros es Jacobo García por comprar en Leif Store y Tamara Sampedro, Mary Miranda y Marisa Folgar los de 100 euros por hacerlo en BioHabitat, Miradoiro Ópticos y O Capricho

Chechu López
30/12/2025 14:01
Imagen de una de las premiadas en el sorteo celebrado ayer dentro de la campaña navideña de la Asociación de Empresarios de Ribeira
Imagen de una de las premiadas en el sorteo celebrado ayer dentro de la campaña navideña de la Asociación de Empresarios de Ribeira
Cedida
La Asociación de Empresarios de Ribeira acaba de hacer público el resultado del sorteo semanal que se celebró ayer dentro dentro de su campaña de Navidad que se celebró ayer, día 29 de diciembre, y en el que repartió 1.000 euros en vales de compra y diez entradas para la pista de hielo para patinar que está instalada en el Malecón. 

Desde la patronal local de la capital barbanzana destacaron “la buena respuesta” de la ciudadanía a lo largo de toda la iniciativa, como lo demostró que durante la última semana se registraron 3.512 tickets de compra, una cifra que, según sostiene la entidad presidida por Francisco Martínez, “demuestra que la participación sigue siendo muy elevada y que la campaña continúa contando con el respaldo del comercio local y de las personas consumidoras en estas fechas tan señaladas”.

Además, Empresarios de Ribeira recuerda que la jornada después del Día de Reyes, 7 de enero, la AER celebrará el último gran sorteo, en el que repartirá 2.000 euros, por lo que anima a la clientela a seguir registrando sus tickets de compra y a aprovechar esta última oportunidad de hacerse con alguno de los premios que se sortearán.

Los ganadores del último sorteo fueron Jacobo García, que se lleva un vale de 200 euros por una compra realizada en ‘Leif Store’; Tamara Sampedro, Mary Miranda y Marisa Folgar se llevaron un vale de 100 euros por sus compras en ‘BioHabitat’, ‘Miradoiro Ópticos’ y ‘O Capricho’, respectivamente, mientras que los diez vales de 50 euros les correspondieron a clientes de los establecimientos ‘HeartBeat’, ‘Alba Santos Salón de Belleza’, ‘Black Estévez’, ‘Lápices de Colores’, ‘Podium Sport’, ‘Greco’, ‘Folder’, ‘Gena’s’ y ‘Arcos Café’. 

Por su parte, las diez entradas dobles para la pista de hielo de Ribeira les tocaron a compradores de los negocios ‘Xamonería Nordeste’, ‘Lencería Vensuca’, ‘Marlú’, ‘Lolita Moda’, ‘El Rincón del Chocolate’, ‘A Fiestra’, ‘Marlem Kids’, ‘Podoloxía Santa Uxía’, ‘Ópticalia’ y ‘Calzados Horacio’.

