Ribeira

Exitosos pases dominicales del espectáculo musical ‘El Grinch’ en el auditorio municipal de Ribeira

Chechu López
30/12/2025 06:00
Una de las escenas del espectáculo musical 'El Grinch' ofrecido en el auditorio municipal de Ribeira
Una de las escenas del espectáculo musical 'El Grinch' ofrecido en el auditorio municipal de Ribeira
Chechu Río
El auditorio municipal de Ribeira registró este pasado domingo casi sendos llenos en su patio de butacas para presenciar los dos pases de uno de los mejores espectáculos musicales que se pueden ver en estos momento, y que no fue otro que ‘El Grinch’. Estas actuaciones, que convirtieron la instalación cultural de la capital barbanzana en Villaquién y en las que no faltaron el humor, la música y la emoción de la mano del personaje verde que odia la Navidad, recalaron en la ciudad de la mano de la empresa local Espectáculos Cantaruxa, con David Sampedro al frente

