El proyecto y la construcción del centro de día oncohematológico del Hospital do Barbanza salen a licitación por 109.807 euros

El Sergas licita un nuevo servicio para el Hospital do Barbanza Chechu Río

La Consellería de Sanidade sacó ayer a licitación por 109.807 euros y un plazo total de tres meses y medio, a través del Portal de Contratos Públicos, la redacción del proyecto básico, de ejecución y de dirección de obra -este último será en función de la propuesta de la adjudicataria- para la construcción del hospital de día oncohematológico en el complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, teniendo las empresas interesadas de plazo para presentar sus ofertas hasta el 19 de enero. La previsión del Sergas pasa por atender entre 320 y 640 nuevos casos al ano, teniendo en cuenta la tasa de incidencia del cáncer y que la población del dicho distrito asciende a 64.000 habitantes.

En total, para esa nueva edificación se reservan 450 metros cuadrados situados entre la cafetería del Hospital do Barbanza y el servicio de Rehabilitación. En el plan de espacios de dicho centro de día oncohematológico se prevén áreas específicas para la administración de tratamientos, consultas médicas y seguimiento, concretamente, doce sillas y dos camas para tratamientos simultáneos en las salas salas para tal fin, dos consultorios médicos para consultas y seguimiento, un área de urgencias equipada para hacer frente a reacciones adversas o complicaciones durante el tratamiento y espacios cómodos de espera para pacientes y familiares. También será necesaria una sala de elaboración de fármacos para los tratamientos y un área para pruebas de laboratorio y de diagnóstico por imagen.

El Sergas indica que el centro posibilitará el acceso a tratamientos ambulatorios especializados de enfermedades oncológicas y hematológicas como quimioterapia y transfusiones, sin necesidad de desplazarse ni de una hospitalización prolongada, “sen interromper a súa vida de forma significativa, podendo volver á casa no mesmo día”. Además, precisa que posibilitará una mayor eficacia, con una atención integral y continuada, permitiendo un enfoque multidisciplinar del tratamiento del cáncer, donde los pacientes pueden recibir atención de oncólogos, hematólogos, personal de enfermería y otros profesionales en un único lugar, lo que facilitará un seguimiento más próximo y atención más coordinada.