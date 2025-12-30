Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El proyecto y la construcción del centro de día oncohematológico del Hospital do Barbanza salen a licitación por 109.807 euros

La previsión del Sergas pasa por atender entre 320 y 640 nuevos casos al ano, teniendo en cuenta la tasa de incidencia del cáncer y que la población del dicho distrito asciende a 64.000 habitantes

Chechu López
30/12/2025 06:30
El Sergas licita un nuevo servicio para el Hospital do Barbanza
El Sergas licita un nuevo servicio para el Hospital do Barbanza
Chechu Río
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Consellería de Sanidade sacó ayer a licitación por 109.807 euros y un plazo total de tres meses y medio, a través del Portal de Contratos Públicos, la redacción del proyecto básico, de ejecución y de dirección de obra -este último será en función de la propuesta de la adjudicataria- para la construcción del hospital de día oncohematológico en el complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, teniendo las empresas interesadas de plazo para presentar sus ofertas hasta el 19 de enero. La previsión del Sergas pasa por atender entre 320 y 640 nuevos casos al ano, teniendo en cuenta la tasa de incidencia del cáncer y que la población del dicho distrito asciende a 64.000 habitantes.

En total, para esa nueva edificación se reservan 450 metros cuadrados situados entre la cafetería del Hospital do Barbanza y el servicio de Rehabilitación. En el plan de espacios de dicho centro de día oncohematológico se prevén áreas específicas para la administración de tratamientos, consultas médicas y seguimiento, concretamente, doce sillas y dos camas para tratamientos simultáneos en las salas salas para tal fin, dos consultorios médicos para consultas y seguimiento, un área de urgencias equipada para hacer frente a reacciones adversas o complicaciones durante el tratamiento y espacios cómodos de espera para pacientes y familiares. También será necesaria una sala de elaboración de fármacos para los tratamientos y un área para pruebas de laboratorio y de diagnóstico por imagen.

El Sergas indica que el centro posibilitará el acceso a tratamientos ambulatorios especializados de enfermedades oncológicas y hematológicas como quimioterapia y transfusiones, sin necesidad de desplazarse ni de una hospitalización prolongada, “sen interromper a súa vida de forma significativa, podendo volver á casa no mesmo día”. Además, precisa que posibilitará una mayor eficacia, con una atención integral y continuada, permitiendo un enfoque multidisciplinar del tratamiento del cáncer, donde los pacientes pueden recibir atención de oncólogos, hematólogos, personal de enfermería y otros profesionales en un único lugar, lo que facilitará un seguimiento más próximo y atención más coordinada.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La obra del centro de interpretación y mirador se desarrollará en la antigua fábrica de salazón y su entorno

Ribeira destina 144.000 euros a la crear un centro de interpretación de tradiciones pesqueras en la antigua salazón de Punta Castro
Chechu López
La Policía Local anuncia que seguirá realizando este tipo de vigilancias y controles preventivos en las próximas fechas navideñas

Denunciados un conductor por triplicar la tasa de alcohol y otro por dar positivo en varias drogas en Rianxo
Chechu López
Palometa roja al horno

Receta | Palometa roja al horno
Redacción
Una de las escenas del espectáculo musical 'El Grinch' ofrecido en el auditorio municipal de Ribeira

Exitosos pases dominicales del espectáculo musical ‘El Grinch’ en el auditorio municipal de Ribeira
Chechu López