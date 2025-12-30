Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

El personal de limpieza del Hospital do Barbanza reclama la equiparación laboral y salarial con sus compañeras de otros centros similares del Sergas

Las trabajadoras contaron en esta movilización con el respaldo del responsable comarcal de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Xan García, y de varios representantes del BNG ribeirense

Chechu López
30/12/2025 15:22
Las trabajadoras del servicio de limpieza concentradas ante la entrada principal del Hospital do Barbanza contaron con el respaldo de representantes de la CIG y del BNG
Las trabajadoras del servicio de limpieza concentradas ante la entrada principal del Hospital do Barbanza contaron con el respaldo de representantes de la CIG y del BNG
El personal del servicio de limpieza del Hospital do Barbanza se volvieron a concentrar esta mañana ante la entrada principal de dicho complejo sanitario ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, para reclamar la equiparación de sus condiciones laborales y salariales con las de compañeras que trabajan en otros centros de trabajo similares pertenecientes al Servizo Galego de Saúde (Sergas). En esta movilización contaron con el respaldo del responsable comarcal de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Xan García, así como del tres representantes del BNG ribeirense, Luis Pérez, Genoveva Betanzos y Rafael Pazos, entre otros. Desde las filas de la formación frentista indicaron que “o conflito do Hospital do Barbanza exemplifica a mala xestión da Sanidade Pública do Partido Popular".

El BNG denuncia que, pese a los meses transcurrido con realización de movilizaciones, envío de escritos formales y llamadas al diálogo, “a Consellería de Sanidade continúa negándose a recibir a estas traballadoras, que o único que reclaman é igual traballo, igual salario e o remate dunha discriminación laboral que consideran inxusta e intolerable”, señalá el portavoz de su grupo municipal, Luis Pérez, quien también califica de “inaceptable” que el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño “siga dándolles as costas a estas mulleres, que realizan un traballo esencial para o funcionamento do hospital comarcal e para a seguridade da atención sanitaria”.

Ahondando en esa cuestión, Pérez Barral declaró que “estamos a falar de profesionais que garanten a hixiene, a salubridade e o bo estado das instalacións, e que cobran menos ca noutras áreas polo mesmo traballo. Isto chámase discriminación e o PP está permitindo que continúe”. Por ello, recriminó también “a actitude do Partido Popular, que prefire mirar para outro lado antes que sentarse a dialogar e buscar unha solución xusta. Non se pode falar de “Sanidade Pública de calidade mentres se precariza ao persoal, se deterioran os seus dereitos laborais e se mantén unha política de desprezo cara quen sostén os servizos públicos”, subrayó. E indica que si el conselleiro de Sanidade sigue sin recibir a estas trabajadoras y sin dar una solución justa, “o seguinte paso pode ser unha folga indefinida que afectará ao funcionamento do hospital”, advirtió el concejal frentista.

"Mala xestión"

El BNG enmarca este conflicto “nunha mala xestión xeral da Sanidade Pública por parte do PP, que se traduce en listas de espera excesivas, falta de recursos, deterioro das condicións laborais e unha progresiva precarización dos servizos públicos”. Y agrega que “o que está a pasar co persoal de limpeza do Hospital do Barbanza é un exemplo máis do modelo do PP: recortes, externalizacións, desigualdades e perda de dereitos”, dijo el portavoz nacionalista. Pérez Barral indicó que “o persoal sanitario e non sanitario merece respecto, condicións dignas e estabilidade. Sen iso non pode haber unha sanidade pública forte nin unha calidade asistencial aos doentes”.

El BNG transmitió su compromiso de seguir apoyando las movilizaciones de estas trabajadoras, así como de trasladar sus reivindicaciones a todas las instancias políticas necesarias hasta que haya una solución real. Por ello, exige a la Consellería de Sanidade y a la Dirección del Sergas que rectifiquen, convoquen una reunión con el personal de limpieza del Hospital do Barbanza y garanticen la equiparación plena de sus condiciones laborales y salariales con el resto del área sanitaria.

