El bipartito de Ribeira trabaja en la redacción del proyecto de un carril bici desde As Saíñas al cementerio de Palmeira por unos 600.000 euros

La nave de la antigua fábrica de Conservas Cerqueira SL es objeto de deseo del Ayuntamiento de Ribeira desde que dejó de estar en funcionamiento Chechu Río

El Gobierno local ribeirense dio a conocer ayer que se ya está trabajando en la redacción de un proyecto técnico sobre una actuación ya anunciada en varias ocasiones, como es la creación de un carril bici entre As Saíñas y el cementerio de Palmeira. Se trata de una infraestructura para la que se cuenta con unos 600.000 euros de inversión, de los que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España aporta el 90% de los fondos. La obra contempla la implantación de una senda ciclista pegada al vial comarcal de titularidad autonómica AC-305, e incluirá estaciones de reparación y aparcabicis.

Además, después de que este periódico desveló en los últimos días que el Ayuntamiento de Ribeira ya sacó a contratación las actuaciones para la creación de un mirador-punto de interpretación del paisaje y la tradición pesquera en la antigua fábrica de salazón de Punta Castro, por 143.849 euros, y de la restauración del lavadero de A Penisqueira, por 48.199 euros, y que se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), el Ejecutivo presidido por la popular María Sampedro quiso dar a conocer otros dos proyectos en fase de tramitación, como son la ya anunciada compra de la nave de Conservas Cerqueira SL y el diseño e implantación de la Plataforma Smart ‘Destino Intelixente’, y anuncia que habrá otra a principios de 2026.