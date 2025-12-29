Ribeira dará la bienvenida al Año Nuevo con una fiesta en la que no faltarán el cotillón ni el DJ

Ana Barreiro, Fernando Abraldes y Carmen Pérez presentaron el cartel del evento para recibir el 2026 Chechu Río

Las concejalías ribeirenses de Cultura, de Festexos y de Xuventude desvelaron esta mañana los detalles de la tradicional fiesta que organiza para dar la bienvenida al Año Nuevo una hora después de que suenen las doce campanadas, y con reparto de cotillón entre el público asistente. Será la forma con la que la Administración local quiere que la población festeje de forma conjunta la entrada en el 2026 en el transcurso de su primera madrugada. Para ello, está previsto que hoy se instale una carpa de 375 metros cuadrados en la Praza de Pontevedra, en Bandourrío, para que sea el epicentro festivo amenizado por el DJ Ricky Domínguez, con Planet Discomóbil, que ofrecerá “xéneros musicais para tódolos gustos”, según informó la concejala de Cultura, Ana Barreiro.

El edil de Festexos, Fernando Abraldes, manifestó que esta cita permitirá a los ribeirenses dar la bienvenida al 2026 “ao tempo que contribuímos a dinamizar o ocio nocturno. Sempre é unha alegría ver a diferentes xeracións celebrando xuntas a entrada a un novo ano, bailando, cantando, deixando atrás o que foi e coa esperanza do que deparan os vindeiros 365 días”. En palabras similares se pronunció su compañera de Xuventude, Carmen Pérez, quien subrayó que esta celebración se organiza “para que a xuventude escolla Ribeira para despedir o ano. Seguiremos traballando para que o noso municipio sexa sempre punto de encontro para diferentes xeracións”.