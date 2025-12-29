Ribeira abordará la toma de medidas para tratar de reducir la elevada siniestralidad en las calles y carreteras de la localidad

El vial DP-7301, entre las rotondas de O Vilar y Xarás por Frións, el tramo final de la AG-11 y la Avenida de Ferrol son algunos de los viales que registran mayor siniestralidad del municipio Chechu Río

La elevada siniestralidad que se está registrando en los últimos meses en las carreteras y calles de Ribeira, que en varios casos con graves consecuencias, preocupa y no poco al nuevo Gobierno local. Tal es así que es uno de los principales asuntos que tiene sobre la mesa la alcaldesa, María Sampedro, y que quiere abordar con la mayor celeridad posible. La primera edila tiene claro que una de las razones que tiene una mayor influencia en los accidentes de tráfico es la velocidad elevada o inadecuada para cada una de las vías, ya sean de titularidad municipal, como de otras administraciones públicas, como la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

Sampedro Fernández indicó que una de las grandes quejas que les trasladan los vecinos cuando les paran por la calle o al se acercan a la casa consistorial a hablar con los componentes del Ejecutivo local es sobre la elevada velocidad a la que circulan los vehículos en diferentes puntos, como la recta de Olveira o en la Avenida de Ferrol, pero también e una calle de tres metros y medio de ancho en Palmeira. “É un problema que está xeralizado prácticamente en tódolos sitios. É un problema de falta de civismo no que temos que incidir a través da vixilancia policial, entre outras medidas, pero que vai máis alá de catro ou cinco casos concretos”, afirmó la mandataria ribeirense.

Puntos conflictivos

En este sentido, María Sampedro recordó que hace unas fechas un vecino le comunicó a través de una aplicación de mensajería rápida sobre la existencia de un punto conflictivo en Olveira, en la recta que va de Artes a Corrubedo, y que ese mismo día otra persona hizo algo similar en relación a la recta del Faro de Corrubedo, “pero como esos casos hai moitos máis”, precisó la regidora local. Sampedro incidió en que ese problema se lo comentan tanto de una carretera de Bretal como de la general que atraviesa por la parroquia de Artes, por lo que afirma que “é un tema que vamos a ter que estudar profundamente, incluso en rúas municipais nas que se rexistran accidentes de tráfico e nas que se poidan implementar algunhas medidas que contribúan ao calmado de tráfico”.

Igualmente, la regidora ribeirense sostiene que también deben analizar cuales son las carreteras que son de titularidad provincial como autonómica para solicitar a los departamentos correspondientes la posibilidad de instalar badenes u otro tipo de soluciones “que poidan contribuir e axudar a minorar a alta cifra de accidentes de circulación que se ven rexistrando, especialmente, dun tempo a esta parte, aínda que é algo que xa sucedeu con anterioridade”, precisó la alcaldesa.

Problema generalizado

María Sampedro insistió en que deben analizar todos los puntos o tramos en los que se registran accidentes de tráfico y en los que los vecinos se quejan de las elevadas o inadecuadas velocidades a las que circulan los vehículos “nos que se sexa posible colocar algúns elementos de calmado de tráfico porque é un problemas xeralizado”, apostilló la regidora ribeirense. De igual modo, refirió que hay viales como es el caso de la carretera provincial DP-7301, entre los cruces de las rotondas de O Vilar y de Xarás, que pasa por Frións, así como la Avenida de Ferrol, “que son moi recorrentes e nos que teremos que ver se é posible implementar aínda máis as medidas para reducir os problemas de accidentes de tráfico”.

En ese sentido, Sampedro Fernández declaró que deberán mantener una reunión con representantes de la Diputación de A Coruña “para reclamarlle a mellora desa estrada, un tema no que coincidimos todos os integrantes da corporación municipal e, polo tanto, ao mellor é unha das medidas que debemos levar adiante”, subrayó. La alcaldesa precisó que no sólo se deberá actuar en el entorno del kilómetro 3, donde se registraron buena parte de los últimos siniestros, sino en todo el trazado de dicho vial, pues precisó que “é unha estrada que, en certo modo, resulta conflictiva”.

Concienciación

De manera global, desde el Gobierno municipal indican que “temos que estudar dalgún xeito a maneira de atallar todas esas problemáticas, sobre todo nos puntos que son moi recorrentes nos que se rexistran accidentes e nos que os vehículos non respetan os límites de velocidade ou non se axustan ás condicións da vía ou da meteoroloxía”. La mandataria local manifestó que aunque la Policía Local realiza los controles que le corresponden, “a xente ten que concienciarse para non correr e non sobrepasar a velocidade de cada estrada ou rúa, respetando os límites máximos en cada unha delas. Se todos cumprimos non haberá tantas sancións e a cifra de accidentes será moito menor”.

Ahondando en esa cuestión, Sampedro afirmó que, aunque pueda haber accidentes de tráfico por otros motivos -la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico llaman la atención también de la influencia del consumo de alcohol y drogas, así como de los despistes, en las cifras de siniestralidad-, está convencida de que serían muchos menos. Por ello, la alcaldesa ribeirense insistió en que en el objetivo de reducir las elevadas cifras de accidentes de circulación “empeza pola concienciación cidadá e o respecto das normas de circulación e os sinais de tráfico. Creo que ese sería un primeiro paso que resultaría moi decisivo”.

Mesa de Peonalización

De todos modos, la alcaldesa señala que “este é un ámbito moi importante e trataremos de ir estudando as particularidades de cada un dos sitios máis salientables, pois hai moitas peticións de badéns e de calmados de tráfico, entre outras medidas, e na xusta medida haberá que empezar polos que máis problemas dan”. Además, anunció que serán asuntos que abordarán en la Mesa de Peonalización, sobre la que lamentó que lleva varios años sin convocarse.

Además, la alcaldesa de Ribeira, que incidió en que la Mesa de Peonalización no se reunió nunca en lo que va de actual mandato, quiso dar un paso más en relación con ese y otros órganos o instrumentos similares con los que cuenta el Ayuntamiento, como los relacionados con la Violencia de Género o el Comercio, así como el Consello Local de Pesca, sobre los que advirtió que también acumulan largos periodos sin celebrarse “e cremos tamén que a escoita dos colectivos que teñen que dicir con respecto a todos estes asuntos resulta moi importante”. Por ello, anunció que tratará de retomar pronto el funcionamiento de esos foros de debate y toma de decisiones e incluso “darlles unha volta” para tratar de mejorar la situación en sus respectivos ámbitos.

