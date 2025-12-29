Medio Rural confirma un nuevo foco de gripe aviar en una gaviota patiamarilla localizada en Ribeira

El caso de gripe aviar en ave silvestre detectado en Ribeira se corresponde con el de un ejemplar de gaviota patiamarilla Cedida

La Consellería del Medio Rural dio a conocer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de cuatro ejemplares de aves silvestres afectados por influencia aviaria de alta patogenicidad (IAAP), uno de los cuales es una gaviota patiamarilla ('Larus michahellis') de Ribeira -las otras se detectaron en Ares, Oleiros y Oleiros, resultados confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, y que en el caso de la localizada en la localidad pontevedresa fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Cerdedo-Cotobade y los otros tres ejemplares encontrados en los tres municipios coruñeses fueron llevados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros. "As aves foron mostrexadas para proceder á análise laboratorial, eliminándose os cadáveres conforme á normativa en vigor", precisaron desde doicjho departamento de la Administración autonómica.

Con estos cuatro nuevos casos ya son 22 los confirmados en aves silvestres este año en la comunidad autónoma gallegas, y desde Medio Rural recuerdan que, por ahora, no se registró ningún caso en aves de corral en Galicia, por lo que se envía un mensaje de tranquilidad y de precaución. Con respecto a la situación en España, en el actual período de vigilancia anual, concretamente desde el pasado 1 de julio, o número de focos en aves silvestres notificados asciende a 147, mientras que si se considera el periodo desde el 1 de enero se eleva a 149 casos, "un número moi elevado comparado cos datos de anos anteriores", señalan desde la Xunta de Galicia Mientras tanto, la situación en Europa también refleja un incremento considerable en el número de focos en los últimos meses.

Prevención en toda España

Esta situación epidemiológica es la principal razón, junto con la migración estacional de las aves silvestres y el descenso de las temperaturas en esta época del año, que motivó la adopción de medidas preventivas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aplicables en todo el territorio español desde el pasado 13 de noviembre, con la finalidad de evitar el contacto directo o indirecto de las aves domésticas con las silvestres de cualquier especie. Dada la relevancia del sector avícola en Galicia, y teniendo en cuenta las actuales circunstancias, desde Medio Rural se insiste de nuevo en la necesidad de "extremar as medidas de bioseguridade das explotacións avícolas, tanto das industriais como das familiares, especialmente as destinadas a evitar o contacto con aves silvestres, así como intensificar a vixilancia das aves domésticas e silvestres, comunicando de inmediato aos Servizos Veterinarios Oficiais calquera sospeita da enfermidade".

En el caso de las aves silvestres, esta comunicación se puede realizar a través de una llamada al número de teléfono de atención a la cidadanía 012. "Cómpre lembrar que o serotipo vírico detectado (H5N1) ten demostrado un escaso carácter zoonótico -contagio a humanos-, aínda que por un principio básico de bioseguridade, recoméndase non manipular aves atopadas enfermas ou mortas e comunicar o feito aos servizos veterinarios oficiais das consellerías do Medio Rural o de Medio Ambiente e Cambio Climático", indican desde la Xunta de Galicia.