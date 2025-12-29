Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Medio Rural confirma un nuevo foco de gripe aviar en una gaviota patiamarilla localizada en Ribeira

Chechu López
29/12/2025 21:50
El caso de gripe aviar en ave silvestre detectado en Ribeira se corresponde con el de un ejemplar de gaviota patiamarilla
El caso de gripe aviar en ave silvestre detectado en Ribeira se corresponde con el de un ejemplar de gaviota patiamarilla
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Consellería del Medio Rural dio a conocer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de cuatro ejemplares de aves silvestres afectados por influencia aviaria de alta patogenicidad (IAAP), uno de los cuales es una gaviota patiamarilla ('Larus michahellis') de Ribeira -las otras se detectaron en Ares, Oleiros y Oleiros, resultados confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, y que en el caso de la localizada en la localidad pontevedresa fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Cerdedo-Cotobade y los otros tres ejemplares encontrados en los tres municipios coruñeses fueron llevados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros. "As aves foron mostrexadas para proceder á análise laboratorial, eliminándose os cadáveres conforme á normativa en vigor", precisaron desde doicjho departamento de la Administración autonómica.

Con estos cuatro nuevos casos ya son 22 los confirmados en aves silvestres este año en la comunidad autónoma gallegas, y desde Medio Rural recuerdan que, por ahora, no se registró ningún caso en aves de corral en Galicia, por lo que se envía un mensaje de tranquilidad y de precaución. Con respecto a la situación en España, en el actual período de vigilancia anual, concretamente desde el pasado 1 de julio, o número de focos en aves silvestres notificados asciende a 147, mientras que si se considera el periodo desde el 1 de enero se eleva a 149 casos, "un número moi elevado comparado cos datos de anos anteriores", señalan desde la Xunta de Galicia Mientras tanto, la situación en Europa también refleja un incremento considerable en el número de focos en los últimos meses.

Prevención en toda España

Esta situación epidemiológica es la principal razón, junto con la migración estacional de las aves silvestres y el descenso de las temperaturas en esta época del año, que motivó la adopción de medidas preventivas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aplicables en todo el territorio español desde el pasado 13 de noviembre, con la finalidad de evitar el contacto directo o indirecto de las aves domésticas con las silvestres de cualquier especie. Dada la relevancia del sector avícola en Galicia, y teniendo en cuenta las actuales circunstancias, desde Medio Rural se insiste de nuevo en la necesidad de "extremar as medidas de bioseguridade das explotacións avícolas, tanto das industriais como das familiares, especialmente as destinadas a evitar o contacto con aves silvestres, así como intensificar a vixilancia das aves domésticas e silvestres, comunicando de inmediato aos Servizos Veterinarios Oficiais calquera sospeita da enfermidade".

En el caso de las aves silvestres, esta comunicación se puede realizar a través de una llamada al número de teléfono de atención a la cidadanía 012. "Cómpre lembrar que o serotipo vírico detectado (H5N1) ten demostrado un escaso carácter zoonótico -contagio a humanos-, aínda que por un principio básico de bioseguridade, recoméndase non manipular aves atopadas enfermas ou mortas e comunicar o feito aos servizos veterinarios oficiais das consellerías do Medio Rural o de Medio Ambiente e Cambio Climático", indican desde la Xunta de Galicia.

El caso de gripe aviar en ave silvestre detectado en Ribeira se corresponde con el de un ejemplar de gaviota patiamarilla
El caso de gripe aviar en ave silvestre detectado en Ribeira se corresponde con el de un ejemplar de gaviota patiamarilla
Cedida
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La concentración de los bomberos tuvo lugar ayer por la mañana ante la sede del Consorcio

Los bomberos se concentran ante el Consorcio para evitar más cierres
Fátima Frieiro
Ana Barreiro, Fernando Abraldes y Carmen Pérez presentaron el cartel del evento para recibir el 2026

Ribeira dará la bienvenida al Año Nuevo con una fiesta en la que no faltarán el cotillón ni el DJ
Chechu López
Varios miembros de la directiva de la asociación rianxeira asistieron, junto a otros representantes de diferentes entidades y agrupaciones, a la ceremonia de clausura del Ano Castelao

La asociación Castelao de Rianxo sostiene que hay razones para mantener los actos en el año 2026
Chechu López
As autoridades durante a presentación da proba

O Acuático Umia prepara a V edición do Trofeo Vila Termal
María Caldas