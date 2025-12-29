Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Las campanadas dorneiras anticipadas en Ribeira se celebrarán este miércoles con docenas de almejas

Se contará con la animación musical a cargo de Los Bugis, a base de rumbas, cumbias, merengues, rock y otros estilos de los grandes éxitos de bandas nacionales e internacionales adaptadas a su mundo

Chechu López
29/12/2025 07:30
Los Bugis volverá a amenizar la celebración de las campanadas dorneiras

Chechu Río
La Real e Ilustre Cofradía da Dorna programó un año más la celebración de sus ‘badaladas dorneiras’ con las que, de manera anticipada, despedir el 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo 2026, en el que sus responsables anuncian que volverán a luchar para conseguir recuperar para el 24 de julio su consideración y designación como festivo local. El acto central programado de las campanadas anticipadas dará comienzo a las 11.27 horas en la Praza Porta do Sol y el atrio de la iglesia, y así dar tiempo para que vaya acudiendo la gente.

Esta previsto que cuando lleguen las doce del mediodía y suenen las campanas del templo a parroquial de Santa Uxía los asistentes puedan tomarse doce almejas, donados por la empresa Basoñas Mar, a la que los dorneiros agradecen su implicación. Así se varía por otro marisco el producto habitual desde la primera edición, como eran los berberechos, pues en esta ocasión resultó imposible conseguir ese molusco bivalvo.

Además, como ya sucedió en anteriores edición, se contará con la animación musical a cargo del grupo Los Bugis, integrado por Martín Silva, Abdón Santos y Martín Basoco, a base de rumbas, cumbias, merengues, rock y otros estilos de los grandes éxitos de prestigiosas bandas nacionales e internacionales adaptadas a su mundo.

