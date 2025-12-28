Exitoso Festival de Nadal de la asociaicón de Amas de Casa de Ribeira con tres grupos invitados

Un grupo de pandereteiras de las Amas de Casa de Ribeira participaron en su tradicional Festival de Nadal Chechu Río

El auditorio municipal de Ribeira registró una gran entrada de público para presenciar desde el patio de butacas una nueva edición del tradicional Festival de Nadal de la asociación de Amas de Casa de la capital barbanzana en el que, además de los grupos de canto, pandereteiras, música tradicional y baile de la entidad anfitriona, se contó con la participación de invitados, como As Garridiñas de Castiñeiras, As Sivalveiras de Corrubedo y el Taller Alecrín que ofrecieron actuaciones que arrancaron los aplausos de los asistentes.