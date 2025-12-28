Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Exitoso Festival de Nadal de la asociaicón de Amas de Casa de Ribeira con tres grupos invitados

As Garridiñas de Castiñeiras, As Sivalveiras de Corrubedo y el Taller Alecrín, además de los diferentes grupos anfitriones, ofrecieron actuaciones que arrancaron los aplausos del público

Chechu López
28/12/2025 06:25
Un grupo de pandereteiras de las Amas de Casa de Ribeira participaron en su tradicional Festival de Nadal
Un grupo de pandereteiras de las Amas de Casa de Ribeira participaron en su tradicional Festival de Nadal
Chechu Río
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El auditorio municipal de Ribeira registró una gran entrada de público para presenciar desde el patio de butacas una nueva edición del tradicional Festival de Nadal de la asociación de Amas de Casa de la capital barbanzana en el que, además de los grupos de canto, pandereteiras, música tradicional y baile de la entidad anfitriona, se contó con la participación de invitados, como As Garridiñas de Castiñeiras, As Sivalveiras de Corrubedo y el Taller Alecrín que ofrecieron actuaciones que arrancaron los aplausos de los asistentes.

El patio de butacas del auditorio ribeirense registró una buena entrada de público
El patio de butacas del auditorio ribeirense registró una buena entrada de público
Chechu Río
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Los prebenjamines se encargaron de estrenar la edición

A Senra vibra con la primera jornada del Arousa Fútbol 7 Indoor
María Caldas
El auditorio municipal de Ribeira se transformará esta tarde en Villaquién para ofrecer dos pases del musical 'El Grich'

Ribeira acoge esta tarde el musical ‘El Grinch’ y Boiro y Rianxo los festivales navideños de Pedra da Aroña y Fogo Fatuo
Chechu López
El Expreso de Oriente recorrió la ciudad en la jornada de ayer, tanto en horario matinal como vespertino, al igual que hará el 31 de diciembre

El Expreso de Oriente recorrió calles de Ribeira, incluyendo un primer viaje para neurodivergentes sin ruido, música, ni bocina
Chechu López
Representantes de la formación frentista presentaron la campaña de apoyo al comercio local

El BNG comarcal pone en marcha su acción para animar a comprar en el comercio de proximidad
Chechu López