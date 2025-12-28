Ribeira
El Expreso de Oriente recorrió calles de Ribeira, incluyendo un primer viaje para neurodivergentes sin ruido, música, ni bocina
Este tren turístico navideño regresará el próximo miércoles, día 31 de diciembre, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas
Después de funcionar en la jornada de Nochebuena, el Expreso de Oriente regresó ayer a las calles de Ribeira, que recorrió de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y a las que regresará el próximo miércoles, día 31 de diciembre. Esta actividad, incluida dentro de la programación del Nadal Cultural, comenzó con un viaje de carácter inclusivo, sin ruido, música, ni bocina para neurodivergentes durante la primera hora, para posteriormente recibir al resto de personas que se interesaron en dar una vuelta por la ciudad en un ambiente navideño.