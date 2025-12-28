El Expreso de Oriente recorrió calles de Ribeira, incluyendo un primer viaje para neurodivergentes sin ruido, música, ni bocina

El Expreso de Oriente recorrió la ciudad en la jornada de ayer, tanto en horario matinal como vespertino, al igual que hará el 31 de diciembre Chechu Río

Después de funcionar en la jornada de Nochebuena, el Expreso de Oriente regresó ayer a las calles de Ribeira, que recorrió de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y a las que regresará el próximo miércoles, día 31 de diciembre. Esta actividad, incluida dentro de la programación del Nadal Cultural, comenzó con un viaje de carácter inclusivo, sin ruido, música, ni bocina para neurodivergentes durante la primera hora, para posteriormente recibir al resto de personas que se interesaron en dar una vuelta por la ciudad en un ambiente navideño.

