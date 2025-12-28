Doce empresas pugnan por el contrato para renovar el parque infantil de la Rúa Castelao, en Aguiño

La actuación proyectada contempla la renovación del área de juegos y mantendrá la valla perimetral colocada hace meses Chechu Río

Un total de doce empresas pugnan por hacerse con el contrato para acometer la renovación del parque infantil de la Rúa Castelao, en Aguiño, que cuenta con un presupuesto inicial de licitación que asciende a 103.254 euros que, tal y como ya se indicó en su día, y que se financiará con cargo al POS+2025 -el importe total de este plan provincial se eleva a 1.695.888 euros-, y su plazo máximo de ejecución de tres meses. Así lo acaba de difundir el Ayuntamiento de Ribeira a través de su Perfil del Contratante una vez que el 9 de diciembre remató el plazo de presentación de las ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (Silex).

Las propuestas económicas formuladas por la docena de licitadoras oscilan entre 80.817 y 101.640 euros, lo que suponen rebajas de entre 22.437 euros (-17,40%) y 1.614 euros (-1,56%). Sin embargo, la Mesa de Contratación ha considerado que las cinco ofertas más bajas, que se sitúan entre la cifra ya indicada con mayor reducción y otra por 89.004, es decir, 14.249 euros (-13,80%) inferior al precio inicial por el que salió a licitación deben ser consideradas como “anormalmente bajas”, por lo que la alcaldesa, María Sampedro, firmó un decreto de requerimiento para que justifiquen sus propuestas económicas. En caso de que ninguna de ellas argumente las razones de sus reducciones, o no lo haga suficientemente, la siguiente oferta económica mejor situada es la que plantea acometer esa actuación por 90.754 euros, es decir, proponer ejecutar la obra por 12.500 euros menos (-12,10%).

Enmendar defectos

El decreto firmado por la alcaldesa ribeirense incluye un requerimiento a dos de las licitadoras para enmendar defectos en la documentación administrativa presentada. Según figura en dicha resolución, una de esas empresas presentó su declaración responsable y oferta económica “sen incluir a sinatura electrónica do seu representante”, mientras que la otra presentó su declaración responsable “omitindo a designación do enderezo electrónico habilitado a efectos de notificacións”.

En su día, cuando la corporación municipal ribeirense decidió la inclusión de esta actuación dentro de dicho plan impulsado por la Diputación de A Coruña, ya se indicó por parte del Gobierno local que el mal estado que presenta este recinto de juegos para niños era la principal razón para afrontarla y, de ese modo, habilitar un área de ocio infantil que de respuesta a las demandas y necesidades de sus potenciales usuarios. Las obras consistirán en la retirada de los elementos de juego existentes con la finalidad de crear una nueva superficie más amplia al pasar de 250 a 275 metros cuadrados.

En el recinto resultante se instalará un equipo combinado con capacidad para 36 niños y que estará dotado de tobogán, plataformas y zonas de trepa, un columpio doble, dos muelles con figuras de animales y un balancín tipo carrusel. Además, se dotará de pavimento de caucho continuo de 70 milímetros de espesor y se mantendrá el vallado perimetral actual, que fue instalado poco antes de que se redactase el proyecto en junio de este año.