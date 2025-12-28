Más de 30 personas participan en el taller ‘Danzando co inverno’ del Nadal Cultural de Ribeira

La educadora social Laura Martínez se encargó de impartir el taller 'Danzando co inverno' en el centro cultural Lustres Rivas de Ribeira Chechu Río

Más de una treintena de personas, sobre todo de 1 a 7 años, acompañados de familiares adultos, participaron ayer en el taller ‘Danzando co inverno’, que se desarrolló en el centro Lustres Rivas dentro del Pekenadal, incluido en el Nadal Cultural de Ribeira. Fue impartido por la educadora social Laura Martínez Rey y versó sobre movimiento, lengua y naturaleza, “para achegar aos cativos e cativas á nosa contorna natural a través do corpo e do movemento”, integrando el lenguaje de manera activa y relacionado con las emociones.

Todo ello partió de una escenografía con un centro con el fuego, alrededor del que se sitúan elementos propios del solsticio y la estación invernal, como palos, piñas y un aro de hojas de abeto, así como una gran nube blanca llena de luces, en referencia a las fiestas navideñas que se están atravesando, y varas con estrellas para reflejar la magia de esta época, el viento y los copos de nieve en referencia al invierno.

Asimismo, había espacios vacíos que se fueron cubriendo al descubrir varios cestos, que contenían diferentes árboles perennes, de los que se van desvelando sus nombre, como laurel, romero, menta, limones y naranjas y uno más con enanitos del bosque y los deseos para el año nuevo. Todos las personas participantes aprendieron un par de canciones relativas al invierno y el viaje a esa estación del año, así como sobre la naturaleza y todo lo que se va encontrando en ella, y los elementos anteriormente referidos, que fueron compuestas por la propia Laura Martínez para que las lleven a sus casas y las canten en familia.