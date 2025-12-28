Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Más de 30 personas participan en el taller ‘Danzando co inverno’ del Nadal Cultural de Ribeira

La actividad versó sobre movimiento, lengua y naturaleza, “para achegar aos cativos e cativas á nosa contorna natural a través do corpo e do movemento”, integrando el lenguaje con las emociones

Chechu López
28/12/2025 06:50
La educadora social Laura Martínez se encargó de impartir el taller 'Danzando co inverno' en el centro cultural Lustres Rivas de Ribeira
La educadora social Laura Martínez se encargó de impartir el taller 'Danzando co inverno' en el centro cultural Lustres Rivas de Ribeira
Chechu Río
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Más de una treintena de personas, sobre todo de 1 a 7 años, acompañados de familiares adultos, participaron ayer en el taller ‘Danzando co inverno’, que se desarrolló en el centro Lustres Rivas dentro del Pekenadal, incluido en el Nadal Cultural de Ribeira. Fue impartido por la educadora social Laura Martínez Rey y versó sobre movimiento, lengua y naturaleza, “para achegar aos cativos e cativas á nosa contorna natural a través do corpo e do movemento”, integrando el lenguaje de manera activa y relacionado con las emociones.

Todo ello partió de una escenografía con un centro con el fuego, alrededor del que se sitúan elementos propios del solsticio y la estación invernal, como palos, piñas y un aro de hojas de abeto, así como una gran nube blanca llena de luces, en referencia a las fiestas navideñas que se están atravesando, y varas con estrellas para reflejar la magia de esta época, el viento y los copos de nieve en referencia al invierno. 

Asimismo, había espacios vacíos que se fueron cubriendo al descubrir varios cestos, que contenían diferentes árboles perennes, de los que se van desvelando sus nombre, como laurel, romero, menta, limones y naranjas y uno más con enanitos del bosque y los deseos para el año nuevo. Todos las personas participantes aprendieron un par de canciones relativas al invierno y el viaje a esa estación del año, así como sobre la naturaleza y todo lo que se va encontrando en ella, y los elementos anteriormente referidos, que fueron compuestas por la propia Laura Martínez para que las lleven a sus casas y las canten en familia.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La actuación se incluye dentro del Plan +Provincia de la Diputación

Sanxenxo comenzará la humanización en el pabellón de Baltar después de Reyes
Fátima Pérez
Los jugadores del Cidade de Riberia celebrando la victoria ante el Negreira

Una calma tensa domina la situación liguera de Puebla y Cidade de Ribeira
Carlos Paz
La actuación proyectada contempla la renovación del área de juegos y mantendrá la valla perimetral colocada hace meses

Doce empresas pugnan por el contrato para renovar el parque infantil de la Rúa Castelao, en Aguiño
Chechu López
Receta de centolla con aliño

Receta | Centolla con aliño
Redacción