Sale a contratación en Ribeira la ejecución de la restauración y puesta en valor del lavadero de A Penisqueira, en Aguiño

El proyecto técnico destaca las vistas privilegiadas que existen de la Ría de Arousa y del Océano Atlántico desde el lavadero de A Penisqueira

El Ayuntamiento ribeirense sacó a licitación el contrato menor para la ejecución del proyecto de restauración y puesta en valor de un elemento significativo de su patrimonio etnográfico, como es el lavadero de A Penisqueira, ubicado en la parroquia de Aguiño. El presupuesto base inicial de dicha actuación asciende a 48.199 euros y su plazo máximo de ejecución es de dos meses, y las empresas que fueron invitadas y que estén interesadas en la realización de esta obra tienen de plazo hasta antes de rematar el lunes de la próxima semana, 29 de diciembre, para presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónicas da Xunta de Galicia (Silex).

En el correspondiente proyecto, que fue redactado por los servicios técnicos municipales, que incluyen los planos de conjunto y de detalle que describen la actuación y las condiciones técnicas que se deberán cumplir en el desarrollo de la misma, se precisa que las obras a realizar afectan tanto al propio lavadero como a su entorno, que incluye un estanque. También se indica que durante los últimos años se han estado realizando por parte del Ayuntamiento de Ribeira diversas actuaciones de recuperación y puesta en valor del entorno natural de su patrimonio etnográfico, “ya que se ha convertido en un recurso de primera índole en la actividad turística del municipio”, precisa. Y agrega que uno de esos elementos más destacados en el lavadero de A Penisqueira, por su situación geográfica “excepcional”, entre el límite del mar y la costa, que “le confiere una gran singularidad y lo dota de unas vistas privilegiadas sobre la Ría de Arousa y el Océano Atlántico.

Integración en la roca

Igualmente, en el proyecto se señala que este lavadero destaca por la integración de su construcción en la roca sobre la que se asienta, pareciendo emerger de ella, porque además de estar construido en piedra, “la cota superior del muro perimetral coincide con la cota de acceso y el lavadero se sitúa por debajo del camino principal, de forma que pasa desapercibido para los paseantes, pero no para lo navegantes”, se subraya en dicho documento técnico.

Dicho proyecto técnico indica que este conjunto etnográfico presenta “un estado deteriorado” debido al propio paso del tiempo y al daño que le causan la acción del mar y demás efectos climatológicos a lo que está sometido. Por ello, la actuación prevista, y que se incluye en el Eje 3 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, contempla el desbroce de la vegetación existente y la limpieza del entorno; la renovación del conjunto de canalizaciones que suministran agua a la instalación, el repicado de los muros de mampostería de granito que se rejuntarán de nuevo con mortero de cal; la formación de fondo de lavadero y estanque con mortero de cal hidrófugo, tras repicar el mortero existente, y el reabujardado manual de las piezas del lavadero deterioradas y disgregadas por la erosión, incluyendo la reposición de los elementos rotos. Además, se proyecta una zona de mirador, mediante la instalación de un pequeño graderío de piedra. Esta zona será accesible desde el camino público colindante y se habilitará también un sendero hacia el lavadero con pavimento de piezas de granito silvestre.