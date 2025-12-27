Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Los niños de Artes disfrutaron de ‘O Nadal nas parroquias’, que hoy sigue su periplo en Palmeira y que rematará el 4 de enero en Castiñeiras

Chechu López
27/12/2025 05:45
Los chiquillos se divirtieron en el parque instalado en el pabellón polideportivo del colegio de Artes
Los chiquillos se divirtieron en el parque instalado en el pabellón polideportivo del colegio de Artes
Chechu Río
Los hinchables, los talleres, la sesión disco y la visita del Cartero Real de ‘O Nadal nas parroquias’ de Ribeira prosiguieron en la tarde de ayer su periplo por el municipio, concretamente en el pabellón polideportivo del colegio de Artes, a donde acudió el concejal popular de la parroquia, Vicente Reiriz Bretal para comprobar que todo salía según lo previsto. Se desarrolló después de que hubiera arrancado este pasado lunes en el centro social de Corrubedo. Fueron decenas de chiquillos los que pasaron entre las cinco y las ocho de la tarde por ese recinto para disfrutar de lo que fue una gran fiesta en la que lo más importante fue la diversión. 

Los chiquillos se divirtieron en el parque instalado en el pabellón polideportivo del colegio de Artes
Los chiquillos se divirtieron en el parque instalado en el pabellón polideportivo del colegio de Artes
Chechu Río

Esta propuesta impulsada por la Concellería de Cultura al amparo de la programación do Nadal Cultural 2025-2026 proseguirá en la jornada de hoy, y en el mismo horario, en el pabellón polideportivo ‘Alcalde Torres Colomer’ de Palmeira. Está previsto que continúe el lunes 29 y el martes 30 será en el pabellón polideportivo de Sirves, en Olveira, y en el centro social de Carreira y su exterior, respectivamente. Tras dos días de descanso, al coincidir en las jornadas de Fin de Año y Año Nuevo, esas actividades se retomarán el próximo viernes, 2 de enero, en el centro social de Oleiros y su exterior, mientras que en la jornada del sábado 3 será en el pabellón polideportivo del colegio ‘Heroínas de Sálvora’ de Aguiño. 

El ciclo ‘O Nadal nas parroquias’ rematará el domingo de la próxima semana, día 4 de enero, en la casa de cultura de Castiñeiras y en el atrio de la iglesia, después de que el Ayuntamiento de Ribeira adoptase la decisión de posponerlo respecto a la fecha inicialmente prevista, que era el martes 23 de diciembre, argumentando la justificación del reciente fallecimiento de su párroco, Ricardo Villaverde.

Los chiquillos se divirtieron en el parque instalado en el pabellón polideportivo del colegio de Artes
Los chiquillos se divirtieron en el parque instalado en el pabellón polideportivo del colegio de Artes
Chechu Río
