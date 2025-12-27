Animada comida navideña en Casa Vilas, de Bretal, de un grupo de camioneros que trabajan para la conservera Frinsa de Ribeira

Una veintena de camioneros compartieron mesa y mantel en una comida de Navidad en el restaurante Casa Vilas, en Bretal Chechu Río

Una veintena de camioneros que realizan servicios para la compañía conservera Frinsa, con varias factorías emplazadas en el polígono industrial de Xarás, en Ribeira, decidieron juntarse alrededor de una mesa en el restaurante Casa Vilas, en Bretal, para celebrar la Navidad y transmitirse unos a otros los mejores deseos para estas fechas y para el venidero año 2026.