Ribeira 

Ribeira inaugura su Recuncho de Nadal con el Apalpador y Papa Noel y ya espera la visita del Cartero Real

Fátima Pérez
25/12/2025 19:08
El Apalpador en el Recuncho de Nadal de Ribeira
El Apalpador en el Recuncho de Nadal de Ribeira
Cedida
Ribeira inauguró esta semana su Recuncho de Nadal, una casita instalada en la plaza de Porta do Sol pensada para recibir a los personajes más emblemáticos de estas fechas.

El espacio ya acogió al Apalpador, quien comprobó si los más pequeños comieron bien a lo largo de todo el año, y a Papá Noel.

 La próxima visita será la del Cartero Real, que llegará a Ribeira para recoger las peticiones de los niños y niñas a los Reyes Magos. Este Paje Real estará mañana desde las 17:00 hasta las 19:00 horas. Además también se acercará al Recuncho de Nadal los días 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero en el mismo horario; el 27 de diciembre y el 3 de enero, de 12:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 horas; y el 5 de enero, de 12:00 a 13:30 horas.

Por su parte, el Apalpador volverá a Ribeira el 31 de diciembre, de 12:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 horas.

