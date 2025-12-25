Mi cuenta

Ribeira 

Baja en el Atletismo: Ana Peleteiro anuncia que está embarazada de nuevo

La de Ribeira aprovechó las fechas navideñas para dar a conocer la noticia a sus seguidores tras sufrir un aborto hace cinco meses  

Fátima Pérez
25/12/2025 16:14
Ana Peleteiro con su pareja anunciando un nuevo embarazo
Ana Peleteiro con su pareja anunciando un nuevo embarazo
Cedida
La atleta de Ribeira, Ana Peleteiro, anuncia en sus redes sociales que está esperando a su segundo hijo cinco meses después de sufrir un aborto. 

Ya en verano, con el anuncio de un nuevo embarazo, la atleta barbanzana notificaba su retirada temporal del atletismo, pero unas semanas después de lanzar el comunicado llegó otro en el que explicaba que había sufrido un aborto y en consecuencia había perdido al bebé que esperaba con su pareja. 

Ana Peleteiro pierde el hijo que estaba esperando

Más información

Ahora Peleteiro, tras unos meses en los que ya parecía retomar la marcha de la competición, comunica un nuevo embarazo que califica como una "lotería" y que ya espera impaciente. 

