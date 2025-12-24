Mi cuenta

Ribeira 

Cáritas e ICE Renovación reciben 4.000 euros en alimentos para ayudar a colectivos vulnerables

Fátima Pérez
24/12/2025 08:24
Entrega de alimentos por parte del Concello de Ribeira
Entrega de alimentos por parte del Concello de Ribeira
Cedida
El Concello de Ribeira hizo entrega esta semana de alimentos no perecederos destinados a dos entidades sociales que prestan sus servicios en el municipio: Cáritas e ICE Renovación. El objetivo es incrementar el respaldo desde la Administración local a estos dos organismos para proporcionar ayuda a personas en situación de vulnerabilidad.

Por este motivo, desde la Concejalía de Servicios Sociales se invirtieron más de 4.000 euros en alimentos básicos como galletas, aceite, harina, leche, pasta o arroz.

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, explica que “a maiores da axuda que prestamos directamente dende o Concello, queremos tamén reforzar os bancos de alimentos de dúas entidades de encomiable labor no noso municipio como son Cáritas e ICE Renovación, especialmente nestas datas, e axudar así con algo tan esencial como é a alimentación a persoas en situación de vulnerabilidade”.

El concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño, también quiso destacar que con esta iniciativa se da continuidad a esta colaboración con entidades que son importantísimas en el establecimiento de sinergias con la Administración local para amplificar la capacidad de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”. 

