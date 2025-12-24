Cáritas e ICE Renovación reciben 4.000 euros en alimentos para ayudar a colectivos vulnerables

Entrega de alimentos por parte del Concello de Ribeira Cedida

El Concello de Ribeira hizo entrega esta semana de alimentos no perecederos destinados a dos entidades sociales que prestan sus servicios en el municipio: Cáritas e ICE Renovación. El objetivo es incrementar el respaldo desde la Administración local a estos dos organismos para proporcionar ayuda a personas en situación de vulnerabilidad.

Por este motivo, desde la Concejalía de Servicios Sociales se invirtieron más de 4.000 euros en alimentos básicos como galletas, aceite, harina, leche, pasta o arroz.

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, explica que “a maiores da axuda que prestamos directamente dende o Concello, queremos tamén reforzar os bancos de alimentos de dúas entidades de encomiable labor no noso municipio como son Cáritas e ICE Renovación, especialmente nestas datas, e axudar así con algo tan esencial como é a alimentación a persoas en situación de vulnerabilidade”.

El concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño, también quiso destacar que con esta iniciativa se da continuidad a esta colaboración con entidades que son importantísimas en el establecimiento de sinergias con la Administración local para amplificar la capacidad de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.