Diario de Arousa

Ribeira 

Ribeira entrega los premios a las propuestas ganadoras del concurso de decoración de Navidad

En la modalidad de viviendas se premió a nueve parroquias y cada una recibió su aguinaldo valorado en 200 euros

Fátima Pérez
23/12/2025 19:20
Entrega de premios de los concursos embelecemento Nadal 2025
La alcaldesa de Ribeira y las concejalas de Cultura y Promoción Económica haciendo entrega de uno de los premios
Cedida
La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, junto con las concejalas de Cultura y Promoción Económica, hizo hoy entrega de los premios de una nueva edición de los concursos de decoración de Navidad en sus tres modalidades: viviendas, hostelería y comercios.

En la primera fueron 9 las distinciones para fachadas, balcones y jardines, con cestas de productos navideños valoradas en 200 euros. Las viviendas ganadoras fueron: O Nadal en Laxes, en Carreira; La casa de las luces, en Olveira; Nadal feito á man, en Aguiño; Ledicia do Nadal, en Ribeira; Non hai Nadal sen Grinch, en Palmeira; A maxia do Nadal, en Artes; Villa Choupiña, en Corrubedo; Navidad en colores, en Castiñeiras; e Nadal de pedra e madeira, en Oleiros.

En hostelería y comercio

También hubo reconocimientos para la decoración en locales de hostelería como la Cervecería Morrison que se llevó el primer premio y con ello una cesta valorada en 250 euros y O Tear, que en su caso recibió el segundo premio y un aguinaldo de 160 euros.

En los comercios, el ganador fue Teresa Arreglos de Confección, y el segundo lugar fue para Carnicería A de Juana. Ambos recibieron también estas recompensas de 250 y 160 euros en aguinaldo.

Sampedro no dudó en agradecer a todas las personas participantes por “contribuír a engalanar todos xuntos Ribeira”, además destacó el aumento de participación con respecto a la pasada edición y las distintas técnicas de ornamentación. “Houbo quen optou pola tradicional decoración con luces e quen lle deu unha segunda vida a elementos que xa non cumplían coa súa función”, señaló.

La decoración permanecerá expuesta hasta el próximo 6 de enero. 

