Ribeira inicia su III programa de Empleo con vista a lograr un 45% de inserción laboral

Carmen Pérez, concejala de Promoción Económica e Emprego en Ribeira Cedida

El Concello de Ribeira inicia la tercera edición de su Programa Integrado de Empleo, subvencionado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia y el Servicio Público de Empleo Estatal. Se trata de una medida en la que participan cien personas desempleadas residentes en Ribeira, A Pobra, Boiro, Rianxo y Porto do Son, con un compromiso de inserción laboral del 45%.

“A través da formación buscamos capacitar a unha parte da cidadanía para a súa inserción no mundo laboral en nichos de mercado con necesidade de traballadores. Un instrumento que busca mellorar a empregabilidade de persoas desempregadas non só do noso municipio, senón que tamén doutros da nosa contorna máis próxima”, apunta la concejala de Promoción Económica e Emprego, Carmen Pérez.

Doce meses de programa

Durante doce meses, las personas participantes recibirán orientación, formación e intermediación, buscando adaptarse a las necesidades y utilizando las nuevas tecnologías para favorecer la comunicación y la búsqueda de empleo.

La formación ofertada incluye cursos de técnicas de movilización de enfermos; aplicación de fundamentos básicos en cocina; acompañante en transporte escolar; operaciones básicas de caja; uso de aplicaciones móviles en el ámbito laboral; entre otras.

Otra de las acciones a destacar del programa son las prácticas profesionales no laborales o las sesiones individuales de información, asesoramiento y acompañamiento laboral para la búsqueda de empleo.