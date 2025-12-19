Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Fallece en el hospital 'Canucho' después de varios días en el hospital tras sufrir un atropello

Cándido Castro Sobrido era el presidente de honor del Atlético Oleiros

Redacción
19/12/2025 19:55
Una ambulancia medicalizada con el equipo sanitario del PAC de Ribeira trasladó al herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza
Una ambulancia medicalizada con el equipo sanitario del PAC de Ribeira trasladó al herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Cándido Castro Sobrido, conocido popularmente como ‘Canucho’, presidente de honor del Atlético Oleiros de fútbol, falleció hoy en el hospital al no poder recuperarse de las heridas sufridas tras  un accidente de tráfico ocurrido el pasado día 15 de este mes cuando cruzaba la carretera comarcal AC-550 por un paso de peatones que hay en las inmediaciones del centro de Amicos, en el lugar de Gándara, en la parroquia ribeirense de Oleiros. Al parecer, fue un Ford Mondeo, conducido por una mujer de mediana edad, el que, pese a frenar, no pudo evitar arrollar al viandante, que salió despedido más de 15 metros desde el lugar del impacto

'Canucho' ingresó en el centro hospitalario aquejado de un fuerte traumatismo craneal, así como policontusiones en otras partes de su cuerpo, sobre todo en un costado. 

Cándido Sobrido era una persona muy conocida en toda la comarca, no solo por su relación con el deporte, sino por su bonhomía, motivo por el que su fallecimiento ha causado una gran consternación en todo O Barbanza.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Beatriz Sestayo, gerente de Suelo Empresarial del Atlántico

Svenska Bearing desembarca en el polígono de Baión y Valco Técnica A Estrada en Catoira
Beni Yáñez
Una zona de carga y descarga en Vilagarcía

Vilagarcía amplía las horas de carga y descarga por las compras navideñas y las rebajas
Olalla Bouza
Los nuevos representantes del BNG junto al portavoz, Octavio González

Sanxenxo incorpora a tres concejales: Arabela Deza, Estrella Martínez y Adrián González
C. Hierro
El presidente de la Xunta y el de la Diputación, en una visita a este centro

El CAAN recibirá 2,2 millones para los dos próximos años y atiende una media de 300 animales en A Armenteira
Beni Yáñez