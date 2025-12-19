Fallece en el hospital 'Canucho' después de varios días en el hospital tras sufrir un atropello

Una ambulancia medicalizada con el equipo sanitario del PAC de Ribeira trasladó al herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza

Cándido Castro Sobrido, conocido popularmente como ‘Canucho’, presidente de honor del Atlético Oleiros de fútbol, falleció hoy en el hospital al no poder recuperarse de las heridas sufridas tras un accidente de tráfico ocurrido el pasado día 15 de este mes cuando cruzaba la carretera comarcal AC-550 por un paso de peatones que hay en las inmediaciones del centro de Amicos, en el lugar de Gándara, en la parroquia ribeirense de Oleiros. Al parecer, fue un Ford Mondeo, conducido por una mujer de mediana edad, el que, pese a frenar, no pudo evitar arrollar al viandante, que salió despedido más de 15 metros desde el lugar del impacto

'Canucho' ingresó en el centro hospitalario aquejado de un fuerte traumatismo craneal, así como policontusiones en otras partes de su cuerpo, sobre todo en un costado.

Cándido Sobrido era una persona muy conocida en toda la comarca, no solo por su relación con el deporte, sino por su bonhomía, motivo por el que su fallecimiento ha causado una gran consternación en todo O Barbanza.