Seis empresas se interesan por renovar la traída de agua potable y el pavimento de la Rúa Agriña, en Palmeira

El proyecto elaborado por los técnicos municipales advierte que el actual asfaltado de la Rúa Agriña se encuentra en mal estado y que su servicio de abastecimiento de agua es deficitario Chechu Río

Seis empresas presentaron ofertas para aspirar a hacerse con el contrato de renovación de la red de abastecimiento de agua potable y del pavimento de la Rúa Agriña, en Palmeira, que salió a licitación por 115.974 euros y dos meses de plazo de ejecución. Sus propuestas económicas oscilan entre 96.977 y 115.927 euros, que suponen rebajas del precio inicial de entre 18.997 (-16,38%) y de algo más de 45 euros (-0,04%). Dos de las licitadoras, una de las cuales es la referida de la más baja y otra por importe de 100.762 euros, es decir con una reducción de 15.212 euros (-13,12%), deben justificar sus ofertas después de que por parte de la Mesa de Contratación se las consideró, en un principio, como “anormalmente bajas”. En caso de que ninguna de ellas supere ese trámite, la siguiente más baja es por importe de 102.103 euros, es decir, que rebaja el precio inicial en 13.870 euros (-11,96%)

El proyecto elaborado por los servicios técnicos municipales recoge que la calle en la que se ejecutarán las obras dispone de un pavimento asfáltico en “mal estado”, y el servicio de abastecimiento de agua potable es “deficitario”, de ahí el interés del equipo de gobierno municipal en realizar este proyecto, cuyo objetivo pasa por pavimentar con aglomerado asfáltico ese vial y, paralelamente, se instalará una nueva traída de agua potable. En concreto, las obras a realizar en cuanto a la nueva red de abastecimiento consistirán en el corte y demolición de pavimento asfaltico, excavación en zanja, instalación de 395 metros lineales de tubería de PVC de alta densidad y de 125 milímetros de diámetro, relleno y tapado de la zanja, colocación de ventosas, válvulas de compuerta y de vaciado en sus respectivas arquetas, la renovación de las acometidas domiciliarias y entronque con las redes existentes.

Y en cuanto a los pavimentos, se renovará totalmente el firme de la calzada, para lo que previamente se llevará a cabo el fresado parcial del pavimento asfáltico hasta alcanzar la cota deseada para el nuevo; acondicionamiento de las superficies a pavimentar y aplicación de una capa de zahorra artificial de 10 centímetros de espesor, en ambos casos en reposición de zanja para la red de abastecimiento; aplicación del pavimento final de aglomerado asfáltico en caliente en una superficie de 2.838 metros cuadrados de toda la calle y con recrecido de las tapas de registro existentes. Además, se habilitan partidas presupuestarias para gestión de residuos y seguridad y salud y otra para la reposición y mejora de la red de pluviales. Por último, el proyecto recoge que se procederá con el pintado de la señalización horizontal.