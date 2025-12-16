Heridos los dos ocupantes de un vehículo en una colisión entre un coche y el suyo en la salida de Palmeira de la AG-11

Un Fiat Stilo sufrió varios destrozos en su parte frontal como consecuencia de la colisión con un Toyota Chechu Río

Un conductor de 68 años y su acompañante, una mujer de 56 años, resultaron heridos en un accidente de tráfico registrado en torno a las nueve y media de la noche de ayer en el entorno de la salida de A Carballa-Palmeira de la Autovía do Barbanza, situada a la altura del kilómetro 38. Al parecer, el siniestro se produjo debido a una colisión por alcance entre un Fiat Stilo, cuya conductora reconoció que retiró la vista de la carretera para manipular el sistema de calefacción, y un Toyota que había realizado la maniobra para abandonar la AG-11. Fue entonces cuando se produjo el impacto entre ambos vehículos, resultando dañada la parte frontal del primero, que impactó con el gancho para el remolque del otro.

Fue un particular el que a las 21.32 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que había personas heridas como consecuencia de la colisión entre los dos vehículos implicados. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar del accidente de tráfico una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 prestó una primera asistencia a las dos víctimas, a las que inmovilizó y, seguidamente, procedió a su traslado hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciban la atención médica que precisan y les realicen pruebas para determinar el alcance de sus posibles lesiones.

Igualmente, desde el 112 se dio traslado del siniestro a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que se desplazó hasta el lugar indicado, donde permanecieron señalizando el accidente con las luces de su camión hasta la llegada de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el correspondiente atestado.