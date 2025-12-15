Una carrera de San Silvestre en Ribeira recogerá donativos para ayudar a Daniela Otero, niña diagnosticada con una enfermedad rara

El cartel del evento fue presentado por Clara Millares y Álex Vidal en el módulo cubierto de atletismo de A Fieiteira

Ribeira vivirá por segundo año consecutivo una cita deportiva con fines benéficos en el último día de este año, pues tendrá lugar desde ocho horas antes de la llegada del 2026. Será con una carrera de San Silvestre que organizan la Escuela de Boxeo El Canario y el Club Natación Ribeira, que cuentan con la colaboración municipal, y en la que el destino de los donativos que se recauden se destinará a favor de Daniela Otero, niña diagnosticada de una enfermedad rara.

Dicho evento se desarrollará el miércoles 31 de diciembre, a partir de las cuatro de la tarde en la pista de atletismo ‘Ana Peleteiro’ del complejo polideportivo de A Fieiteira. El concejal de Deportes, Álex Vidal, explicó que esta actividad no tiene un componente competitivo, sino que servirá para despedir el 2025, y avanzó que desde su departamento ya están trabajando en nuevas ideas en el ámbito deportivo para el próximo año.

La inscripción se podrá formalizar por vía telemática hasta el día 28 de diciembre detallando el nombre y la distancia a realizar con el envío de un mensaje a través de la aplicación de WhatsApp a los números de teléfono de contacto 620 701 151 o 652 234 902, pero también en el mismo día y lugar del propio evento, a partir de las tres y media de la tarde.

La carrera de San Silvestre está destinada a personas de todas las edades "para pasalo ben en familia e para correr todos xuntos", según especificó Clara Millares, en representación de la Escuela de Boxeo El Canario. Por ese motivo, habrá, as distancias de 100, 500, 2.000 y 5.000 metros lisos. Una vez que rematen todos los recorridos, se servirá un chocolate con bizcocho y rosca, además de que se sortearán obsequios donados por empresas de la capital barbanzana.