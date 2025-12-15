Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Un conductor resulta ileso en una salida de vía con impacto contra la mediana de hormigón en la Autovía do Barbanza a su paso por Palmeira

El coche siniestrado permaneció durante casi dos horas y media obstaculizando el carril izquierdo hasta que acudió el servicio de grúa para retirarlo

Chechu López
15/12/2025 13:11
Un Mercedes permaneció casi dos horas y media bloqueando el carril izquierdo de la calzada de Ribeira hacia Padrón de la AG-11 hasta que lo retiró el servicio de grúa
Un Mercedes permaneció casi dos horas y media bloqueando el carril izquierdo de la calzada de Ribeira hacia Padrón de la AG-11 hasta que lo retiró el servicio de grúa
Chechu Río
Un conductor de unos 60 años salió ileso de un aparatoso accidente de tráfico registrado poco antes de las nueve de esta mañana en la calzada en dirección de Ribeira hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 38, a su paso por la parroquia de Palmeira. Al parecer, el automovilista perdió el control de su Mercedes por razones que no han trascendido a la salida de una prolongada curva hacia la izquierda y golpeó con su parte frontal contra la mediana de hormigón, en donde también acabó golpeando con su parte posterior.

Fue un particular el que a las 8.54 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que no había personas heridas. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a los servicios de seguridad y de emergencias, movilizándose hasta el sitio del accidente a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.

Igualmente, el 112 Galicia avisó a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra -inicialmente el aviso era de que el siniestro se había registrado en dicha localidad-, que se encargó, junto al servicio de mantenimiento de la AG-11, de señalizar el accidente y de la regulación de la circulación rodada, dando paso por el carril derecho, al permanecer bloqueado el izquierdo hasta las once y veinte de la mañana, monento en el que llegó el servicio de grúa para retirarlo.

