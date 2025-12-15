Una treintena de personas queda cautivada por los juegos de mesa en una jornada impulsada por la Concellería de Xuventude y el Club Deportivo Marquiño

La joranda de juegos de mesa se desarrolló en la jornada de ayer, tanto por la mañana como por la tarde, en la Casa da Xuventude de Ribeira Chechu Río

Una treintena de personas, la mayoría de ellos niños a partir de seis años, disfrutaron en la jornada de ayer en la Casa da Xuventude de Ribeira de una jornada de juegos de mesa, en una acción impulsada por el Ayuntamiento ribeirense, a través de su Concellería de Xuventude, y el Club Deportivo Marquiño. Entre los que causaron mayor sensación y triunfaron entre los asistentes figuraron ‘King of Tokio', en el que prima la estrategia para imponerse al resto de jugadores, y ‘Exploding Kittens’, un juego de cartas en el que el ingenio y el engaño son esenciales si se quiere evitar recibir la carta de la bomba y ganar.

El director deportivo del Club Deportivo Marquiño, Jesús Rodríguez, explicó que este es el segundo año consecutivo en que desde su entidad están programando eventos como el que se celebró ayer y anunció que el próximo tendrá lugar el 8 de febrero, también en la Casa da Xuventude de Ribeira, mientras que con anterioridad, el 2 de enero de 2026, se realizará una actividad semejante en la Casa da Mocidade de A Pobra.

Por otro lado, también informó que para este próximo 22 de diciembre y en la Casa da Xuventude de la capital barbanzana programó un torneo de partidas simultáneas de ajedrez, que se desarrollará en dos rondas, una a las 17.00 y otra a las 18.00 horas, y en el que participará David Cernadas Cameán, primer tablero del Club Deportivo Marquiño y campeón gallego de dicha modalidad en 2018.