Ribeira destina 4.114 euros a la eliminar pintadas y cartelería obsoleta de la Avenida Rosalía de Casto y de la Rúa de Galicia
Se intervino también en bancos, macetas, papeleras, postes, buzones, una cabina telefónica, cuadros de electricidad y un vallado de madera para mejorar sus estéticas y acabar con zonas degradados
LGM Arousa SL llevó a cabo recientemente en el centro de la ciudad de Ribeira, con 4.114 euros de inversión, una intervención de limpieza y embellecimiento del mobiliario urbano. La concejala de Obras, Herminia Pouso, explicó que se contrató a una empresa para ejecutar tareas de acondicionamiento en Avenida Rosalía de Castro y Rúa de Galicia para eliminar grafitis, retirar carteles obsoletos, abrillantar el mobiliario metálico plateado y pintar el de madera,
En concreto se intervino en bancos, contenedores, macetas, papeleras, postes, buzones de correos, una cabina telefónica, cuadros de electricidad y un vallado de madera. La edila destacó que se buscó la mejora estética para acabar con espacios muy degradados, sobre todo por pintadas y acumulación de cartelería obsoleta. “Estamos falando de dúas arterias da cidade, zonas peonís con moita vivenda, comercio e hostalería, polo que era necesario recuperar este mobiliario urbano do estado no que se atopaba”, manifestó Pouso Maneiro.