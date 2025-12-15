Ribeira destina 4.114 euros a la eliminar pintadas y cartelería obsoleta de la Avenida Rosalía de Casto y de la Rúa de Galicia

Los contenedores subterráneos de la Avenida Rosalía de Castro, en las inmediaciones de la Praza do Concello se incluyeroin entre los elementos que fueron objeto de una limpieza

LGM Arousa SL llevó a cabo recientemente en el centro de la ciudad de Ribeira, con 4.114 euros de inversión, una intervención de limpieza y embellecimiento del mobiliario urbano. La concejala de Obras, Herminia Pouso, explicó que se contrató a una empresa para ejecutar tareas de acondicionamiento en Avenida Rosalía de Castro y Rúa de Galicia para eliminar grafitis, retirar carteles obsoletos, abrillantar el mobiliario metálico plateado y pintar el de madera,

En concreto se intervino en bancos, contenedores, macetas, papeleras, postes, buzones de correos, una cabina telefónica, cuadros de electricidad y un vallado de madera. La edila destacó que se buscó la mejora estética para acabar con espacios muy degradados, sobre todo por pintadas y acumulación de cartelería obsoleta. “Estamos falando de dúas arterias da cidade, zonas peonís con moita vivenda, comercio e hostalería, polo que era necesario recuperar este mobiliario urbano do estado no que se atopaba”, manifestó Pouso Maneiro.