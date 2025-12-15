Herido un septuagenario en un atropello en el paso de peatones entre las calles de Galicia y Canarias, en Ribeira

Una ambulancia asistencial del 061 trasladó al herido hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

Un peatón de años, cuya identidad responde a las iniciales D.P.O., resultó herido, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado en torno a las diez menos veinte de esta mañana en el caso urbano de Ribeira. El suceso se debió a un atropello en el prolongado paso de peatones ubicado en la confluencia de las calles de Galicia y Canarias, junto a la carpa multiusos y la entrada al parking ‘O Rueiro’.

Al parecer, un vehículo golpeó al septuagenario cuando atravesaba por esa zona cebreada y lo tiró al suelo. Hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en la capital barbanzana, cuyo personal técnico le prestó una primera asistencia a la víctima y, tras su inmovilización, procedió a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus posibles lesiones.

Igualmente, desde el 061 se contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar la presencia de medios de seguridad y emergencias. De ese modo, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la Policía Local de Ribeira, que se encarga de instruir el atestado.

Igualmente, el 112 avisó a las dotaciones de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y del parque comarcal de Bomberos, ambos de la localidad ribeirense, pero sus servicios no fueron necesarios ya que la persona herida se encontraba liberada y accesible y ya lo habían subido al vehículo asistencial del 061 para proceder a su evacuación.