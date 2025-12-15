Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Cáritas Ribeira recauda 2.300 euros en su Gala Solidaria de Nadal con un espectáculo de teatro musical de Mimarte

El show de la entidad dirigida por Tania Fuegho incluyó un sketch con un futurista cuento de Navidad, en el que se ofreció una crítica a las redes sociales y se apeló a la realidad

Chechu López
15/12/2025 08:50
El espectáculo de Mimarte contó con la participación de distintos grupos de teatro musical
El auditorio municipal de la capital barbanzana colgó a última hora de la tarde del sábado el cartel de no hay billetes, y su patio de butacas registró estuvo repleto de público. Fue para presencia la tradicional Gala Solidaria de Navidad de Cáritas Ribeira, que contó con la colaboración del Espazo Mimarte, que ofreció un espectáculo de teatro musical de lo más variado y en el que no faltó la nota de humor tratándose de una propuesta impulsada por Tania Fuegho. 

Se vendieron un total de 457 entradas a 5 euros cada una, lo que ofrece una recaudación de 2.285 euros, que se destinarán íntegramente a ayudas directas a programas habituales de Cáritas a favor de las personas en situación de vulnerabilidad y que necesitan apoyo. Como es habitual, al final se realizó un sorteo de un total de 13 vales de compra o de servicios y para el que no se vendieron rifas, como se hacía habitualmente, sino que el número agraciado era el que aparecía en la entrada. 

Coro juvenil

Fue una gala con una decena de actuaciones, en las que se subieron al escenario los componentes de diferentes grupos de teatro musical del Espazo Mimarte, tanto de niños y adolescentes como de adultos. Además, tuvo lugar la presentación del coro juvenil Mimarte que interpretó temas como los emblemáticos ‘Imagine’ o ‘Blanca Navidad’. 

El grupo juvenil de teatro musical fue el encargado de abrir el espectáculo, en el que se contó con su propia Melody, que no dejó de interrumpir la gala para tratar de cantar su ‘Diva’. También estuvieron sus peculiares niños de San Ildefonso, que acudieron a la capital barbanzana a ensayar para el sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y, también, a interrumpir la gala que presentó Dora Romero, alumna de Teatro Musical de Mimarte. 

Igualmente, durante el espectáculo se representó un sketch de un futurista cuento de Navidad, en el que el mensaje final fue el de “Máis Humanidade e Menos Humanoides”, que consistió en una pequeña critica a las redes sociales y que se convirtió en una apelación a la realidad.

