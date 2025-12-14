Un incendio en una cocina de un piso de un céntrico edificio de Ribeira moviliza a un amplio dispositivo de emergencias y seguridad

Un amplio dispositivo integrado por Bomberos y GAEM de Ribeira y patrullas de las Policías Local y Nacional fue movilizado por un aviso de incendio en la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez Chechu Río

La cocina de un piso de la cuarta planta de un edificio de la céntrica Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, de Ribeira, fue escenario de un incendio que movilizó a un amplio dispositivo de emergencias y de seguridad. Al parecer, el incendio se declaró en la campana extractora tras alcanzarla el fuego de una sartén y se generó una densa humareda, pero no hubo que lamentar víctimas personales. Un particular contactó a las 15.26 horas con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese suceso a las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a las Policías Local y Nacional, que acudieron con varias patrullas. Tras comprobar que las llamas habían prendido en el extractor de humos de la cocina, los profesionales de los servicios de emergencias procedieron a sofocar las llamas y utilizaron un ventilador industrial para eliminar el humo acumulado en el interior de la vivienda.