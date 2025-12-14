Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Los trabajadores del Tribunal de Instancia de Ribeira se fueron de comida navideña de empresa

Además de compartir conversación, los comensales degustaron un menú de nachos con carne, empanada de atún, croquetas de jamón, langostinos, secreto y profiteroles rellenos de nata con chocolate

Chechu López
14/12/2025 09:10
Los trabajadores del Tribunal de Instancia de Ribeira, acompañados por abogados que ejercen en ese partido judicial, celebraron ayer en el restaurante Albariño su comida navideña de empresa
Los trabajadores del Tribunal de Instancia de Ribeira, acompañados por abogados que ejercen en ese partido judicial, celebraron ayer en el restaurante Albariño su comida navideña de empresa
Chechu Río
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Tribunal de Instancia de Ribeira, con sus tres jueces, funcionarios y representantes de la Fiscalía, así como ocho abogados que ejercen en su partido judicial, participaron este viernes en el restaurante Albariño, ubicado en el entorno de la rotonda de Xarás, en la tradicional comida navideña de empresa. Además de compartir una amena conversación, los comensales degustaron un menú compuesto por nachos con carne, queso y guacamole, empanada de atún, croquetas de jamón, langostinos a la plancha, secreto con salsa de queso azul y profiteroles rellenos de nata sobre chocolate caliente, además de vinos, café y chupito.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vista panorámica del Valle de Atauta, en la vertiente soriana de la Ribera del Duero, donde se ubica la bodega de Dominio de Atauta

Bodegas Terraselecta, lugares extraordinarios donde nacen vinos con alma
Redacción
Un total de 60 personas asistieron a la comida popular organizada por la asociación A Leoira con motivo de la Romería de Santa Lucía

Recuperada en la parroquia rianxeira de Asados la Romería de Santa Lucía después de tres lustros sin celebrarse
Chechu López
Fátima Diz, que anima a las mujeres a empoderarse a través del jiu-jitsu brasileño, posa con el cinturón BMF que recibió en Vigo por su brillante participación en la Kimura Cup

Fátima Diz: "“Para aprender defensa personal no importa la edad ni el físico”
Gonzalo Sánchez
La salida de las ruta mototurística de la VII Papanoelada del Motoclub Sinfrenos tuvo lugar en torno a las cinco menos diez de la tarde y visitó Boiro y el entorno de Cabío

La Papanoelada del Motoclub Sinfrenos recauda más de 200 kilos de alimentos no perecederos para los más necesitados de A Pobra
Chechu López