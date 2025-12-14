Ocho licitadoras aspiran a hacerse con el contrato para renovar el asfalto de un tramo de 400 metros de la Avenida Buenos Aires, en Corrubedo

El proyecto técnico de la renovación del pavimento de un tramo de la Avenida Buenos Aires, en Corrubedo, indica que su actual aglomerado asfáltico se halla en “mal estado” Chechu Río

Un total de ocho empresas aspiran a hacerse con el contrato para la ejecución de la obra de pavimentación de un tramo de 395 metros lineales de la Avenida Buenos Aires, entre la Rúa do Canabal y la Travesía de Buenos Aires, en Corrubedo, que cuenta con un presupuesto inicial de 92.914 euros -financiada con cargo al POS+2025- y un plazo de ejecución de 2 meses. La ofertas presentadas por las compañías licitadoras oscilan entre 72.454 y 90.916 euros, lo que suponen bajas que oscilan entre 20.460 (-22,02%) y 1.998 euros (2,15%).

El decreto firmado por la alcaldesa, María Sampedro, le hace un requerimiento a una de las licitadoras para enmendar su propuesta económica y declaración responsable, para hacer constar la firma electrónica de la persona que en representación de la empresa presenta la oferta, así como la dirección de correo electrónico habilitado a efectos de notificaciones. Además, se da audiencia a dos empresas al entender que sus ofertas económicas deben ser consideradas, inicialmente, como anormalmente bajas, para que las justifiquen..

Actuaciones

El proyecto contempla el fresado de la actual superficie asfáltica, la aplicación de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 6 centímetros de espesor en la zona de rodadura, incluyendo el recrecido de las tapas de registro y pintado de líneas longitudinales, plazas de aparcamientos y paso de peatones, así como retirada de escombros generados a un vertedero autorizado y limpieza final de la obra. El hecho de que el trazado en el que se acometerá la obra se desarrolle en terrenos de competencia municipal evitará que sea necesario proceder a realizar expropiación alguna.

Según se recoge en el proyecto de esta obra, que fue redactado por los servicios técnicos municipales, el actual aglomerado asfáltico de la Avenida Buenos Aires se encuentra “en mal estado”, y se argumenta que ello se debe, principalmente, a la elevada intensidad de tráfico que soportan, pues es la principal arteria de entrada y salida del principal núcleo de Corrubedo, y por el paso del tiempo.