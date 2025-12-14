La casa de Laxes que tiene una decoración luminosa navideña en su fachada que se supera cada año

‘O Furón’ y su mujer, junto a su hija Rocío, posan ante la decoración luminosa de Navidad que instalaron en su casa del lugar de Laxes, en la parroquia ribeirense de Carreira Chechu Río

La decoración navideña de la fachada de la casa de José Ramón González ‘O Furón’ y Mónica Sampedro, junto a su hija Rocío y su primo Sindo Bretal, en el número 2 de Laxes, en Carreira, no pasa desapercibida y cada año va a más. De hecho, lleva poco más de una semana instalada y en funcionamiento y se cuentan por cientos vecinos y transeúntes que se detienen a admirarla, e incluso se desplazaron con ese mismo fin desde otras localidades gallegas, como Oroso, Ordes, Tordoia, Noia, Pontevedra y de todo O Barbanza, pues llama poderosamente la atención y causa furor. Además, los compañeros de clase de Rocío “non poden pasar un día sin deixar de velo”, indicó ‘O Furón’. Junto a la gran cantidad de lucerío que ilumina el frontal de la vivienda -cuenta con 10.000 bombillas led, el doble que hace 12 meses-, sobresale que la mayor parte de sus elementos son de elaboración artesanal y utilizando diverso material reciclado.

A la gran cantidad de elementos que conformaban la decoración de Navidad de esa casa, ese año se han sumado gran cantidad de novedades, entre las que sobresale el castillo que, tras doce días de elaboración, fue instalado en la renovada entrada -tiene nueva iluminación sobre una base de tubos de PVC con sus respectivos conos a cada lado-, y que está hecho con estructura de hierro reciclado y la forma exterior de poliespán. También se incorporaron un muñeco de nieve hecho con varillas de hierro y cubierto de plástico, la figura de ‘El Grinch’, con cuerpo de paja y vestido de Papá Noel, en el que se incluyen una mallas verdes nuevas que aportó Mónica. A ello se suman un árbol creado con el soporte de una vieja sombrilla de playa y sus ramas de varillas de hierro y estrella de Navidad hecha con caballetes de obra y que incluye una bola de hierro soldada.

Al soldadito de plomo de ‘El Cascanueces’ que se puso como novedad en 2024 se le dio un compañero, cuyo cuerpo se elaboró con un paragüero, las patas con tubos de PVC y las manos con botellas de plástico. Otras de las novedades son un buzón del Polo Norte, una piruleta, los Reyes Magos subidos a una escalera y unos aros luminosos, estos últimos hechos con tubos reticulados, unas bolas hechas con aros de bordar, mientras que en el balcón se colocaron dos árboles de Navidad junto al que ya se puso el año pasado. Se mantiene el trineo de Papá Noel -relleno de paja- y que está hecho con base de un palé de madera y molde de poliespán, asiento de tablas, ruedas recicladas de bicicletas y el eje hecho con varilla roscada. Para dar paso al castillo en la entrada, se trasladó al tejado de la cochera, donde de noche da la sensación de que está volando.

A todo ello se suma el atractivo de la ambientación musical con villancicos que suenan en automático, de forma programada, desde las seis y media de la tarde hasta las cuatro de la madrugada, mismo tiempo en el que permanece encendida la ornamentación luminosa. Y ‘O Furón’ ya le da vueltas a la cabeza para el próximo montaje que, si sus posibilidades se lo permiten, pondrá algún elemento muy relacionado con Ribeira. Los propietarios decidieron volver a presentarse al concurso de embellecimiento de fachadas, balcones y jardines convocado por el Ayuntamiento ribeirense y en el que se convocan nueve premios -uno por carda parroquia- de cestas de Navidad valoradas en 200 euros cada una, y su decoración tiene muchas papeletas para volver a hacerse con el premio de su parroquia, pues ya recibió un reconocimiento en alguna ocasión anterior.

La decoración luminosa de Navidad que luce en la casa situada en el número 2 del lugar de Laxes, en la parroquia ribeirense de Carreira, suscitó la admiración de quienes lo visitaron Chechu Río