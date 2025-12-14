El alumnado de Bacharelato del colegio Galaxia de Ribeira realizó un viaje educativo a Roma combinando arte, historia y deporte

La expedición estuvo integrada por 35 alumnos de Bacharelato y dos profesores Cedida

Un total de 35 alumnos de Bacharelato del colegio Galaxia, de Ribeira realizaron durante la semana pasada, concretamente entre el martes 9 y el sábado 13, un viaje escolar a Roma, en la que fue una experiencia educativa que combinó arte, historia, patrimonio y actividad física, convirtiendo a la capital italiana en una auténtica aula al aire libre. La excursión estuvo organizada y acompañada por los profesores de Artes y de Educación Física, Fernando Yáñez y Nacho Rivas, respectivamente, que diseñaron un programa en el que se integró el conocimiento artístico con el ejercicio físico, pues a lo largo de los cinco días en que se prolongó el viaje, cada uno de los integrantes de la expedición recorrió más de 50 kilómetros a pie, que se dividieron en distintas etapas, conociendo la ciudad a través del propio desplazamiento.

Durante la estancia, ese alumnado y los profesores visitaron algunos de los espacios más emblemáticos de la Roma imperial, como el Coliseo, los Foros Romanos y el conjunto arqueológico del centro histórico. El itinerario incluyó también la Roma renacentista y barroca, con especial atención a obras de artistas como Bernini y Caravaggio, así como edificios clave de distintas épocas, entre los que se encontró el Panteón de Roma. El programa contó con visitas con guía oficial a lugares destacados como los Museos Vaticanos, además de recorridos complementarios guiados por los propios docentes, centrados en obras de especial interés didáctico. Entre otros puntos señalados, el grupo visitó la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor.

Momento emotivo

Uno de los momentos más emotivos del viaje fue la asistencia a la audiencia general del Papa León XIX, de nombre secular Robert Francis Prevost, que se celebra todos los miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Los estudiantes ribeirenses contaron con un lugar preferente, en los asientos de delante, lo que les permitió vivir el acto muy cerca de Su Santidad, “nunha experiencia que resultou especialmente impactante e significativa para todos os participantes”, indicó Fernando Yáñez.

Como cierre del viaje, el grupo de 35 alumnos, junto a los dos profesores que los acompañaban, realizaron una visita guiada al Estadio Olímpico de Roma, sede de la selección italiana y de los clubes AS Roma y SS Lazio. El recorrido por sus instalaciones deportivas fue recibido con gran entusiasmo por los estudiantes, “reforzando o carácter transversal da viaxe, na que arte, cultura e deporte se deron a man”. Desde el colegio Galaxia destacaron el valor educativo de esta iniciativa, que permitió al alumnado “ampliar coñecementos académicos, fomentar a convivencia e achegarse ao patrimonio cultural europeo dunha maneira directa, activa e memorable”, destacó.

