Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El alumnado de Bacharelato del colegio Galaxia de Ribeira realizó un viaje educativo a Roma combinando arte, historia y deporte

Esta acción permitió al alumnado “ampliar coñecementos académicos, fomentar a convivencia e achegarse ao patrimonio cultural europeo de forma "directa, activa e memorable”, destacó el centro educativo

Chechu López
14/12/2025 13:03
La expedición estuvo integrada por 35 alumnos de Bacharelato y dos profesores
La expedición estuvo integrada por 35 alumnos de Bacharelato y dos profesores
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Un total de 35 alumnos de Bacharelato del colegio Galaxia, de Ribeira realizaron durante la semana pasada, concretamente entre el martes 9 y el sábado 13, un viaje escolar a Roma, en la que fue una experiencia educativa que combinó arte, historia, patrimonio y actividad física, convirtiendo a la capital italiana en una auténtica aula al aire libre. La excursión estuvo organizada y acompañada por los profesores de Artes y de Educación Física, Fernando Yáñez y Nacho Rivas, respectivamente, que diseñaron un programa en el que se integró el conocimiento artístico con el ejercicio físico, pues a lo largo de los cinco días en que se prolongó el viaje, cada uno de los integrantes de la expedición recorrió más de 50 kilómetros a pie, que se dividieron en distintas etapas, conociendo la ciudad a través del propio desplazamiento.

Durante la estancia, ese alumnado y los profesores visitaron algunos de los espacios más emblemáticos de la Roma imperial, como el Coliseo, los Foros Romanos y el conjunto arqueológico del centro histórico. El itinerario incluyó también la Roma renacentista y barroca, con especial atención a obras de artistas como Bernini y Caravaggio, así como edificios clave de distintas épocas, entre los que se encontró el Panteón de Roma. El programa contó con visitas con guía oficial a lugares destacados como los Museos Vaticanos, además de recorridos complementarios guiados por los propios docentes, centrados en obras de especial interés didáctico. Entre otros puntos señalados, el grupo visitó la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor.

Momento emotivo

Uno de los momentos más emotivos del viaje fue la asistencia a la audiencia general del Papa León XIX, de nombre secular Robert Francis Prevost, que se celebra todos los miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Los estudiantes ribeirenses contaron con un lugar preferente, en los asientos de delante, lo que les permitió vivir el acto muy cerca de Su Santidad, “nunha experiencia que resultou especialmente impactante e significativa para todos os participantes”, indicó Fernando Yáñez.

Como cierre del viaje, el grupo de 35 alumnos, junto a los dos profesores que los acompañaban, realizaron una visita guiada al Estadio Olímpico de Roma, sede de la selección italiana y de los clubes AS Roma y SS Lazio. El recorrido por sus instalaciones deportivas fue recibido con gran entusiasmo por los estudiantes, “reforzando o carácter transversal da viaxe, na que arte, cultura e deporte se deron a man”. Desde el colegio Galaxia destacaron el valor educativo de esta iniciativa, que permitió al alumnado “ampliar coñecementos académicos, fomentar a convivencia e achegarse ao patrimonio cultural europeo dunha maneira directa, activa e memorable”, destacó.

La delegación del colegio Galaxia visitó el Coliseo de Roma
La delegación del colegio Galaxia visitó el Coliseo de Roma
Cedida
La expedición estuvo integrada por 35 alumnos de Bacharelato y dos profesores
La expedición estuvo integrada por 35 alumnos de Bacharelato y dos profesores
Cedida
Uno de los momentos más emotivos que vivieron fue durante la audiencia general de Papa León XIV, que pasó muy cerca de los alumnos y profesores en su recorrido con el Papamóvil
Uno de los momentos más emotivos que vivieron fue durante la audiencia general de Papa León XIV, que pasó muy cerca de los alumnos y profesores en su recorrido con el Papamóvil
Cedida
La expedición ribeirense también tuvo la oportunidad de realizar una visita guiada al Estadio Olímpico de Roma
La expedición ribeirense también tuvo la oportunidad de realizar una visita guiada al Estadio Olímpico de Roma
Cedida
Los profesores Nacho Rivas y Fernando Yáñez acompañaron a los 35 alumnos durante la excursión por la capital italiana
Los profesores Nacho Rivas y Fernando Yáñez acompañaron a los 35 alumnos durante la excursión por la capital italiana
Cedida
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El siniestro se debió a una salida de un Ford Focus y posterior impacto contra un Range Rover aparcado en la Avenida de Barraña, en Boiro

Herida una conductora al salirse su coche de la vía e impactar contra otro vehículo aparcado en la Avenida de Barraña, en Boiro
Chechu López
Lezcano, el jugador con más partidos en la historia del club, posa con la camiseta conmemorativa junto a futbolistas actuales del Arosa

El Arosa presenta una camiseta exclusiva para conmemorar sus 80 años de vida
Gonzalo Sánchez
Vista panorámica del Valle de Atauta, en la vertiente soriana de la Ribera del Duero, donde se ubica la bodega de Dominio de Atauta

Bodegas Terraselecta, lugares extraordinarios donde nacen vinos con alma
Redacción
Los trabajadores del Tribunal de Instancia de Ribeira, acompañados por abogados que ejercen en ese partido judicial, celebraron ayer en el restaurante Albariño su comida navideña de empresa

Los trabajadores del Tribunal de Instancia de Ribeira se fueron de comida navideña de empresa
Chechu López