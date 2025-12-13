Xurxo Antelo y Daniel Lanero presentan esta tarde en el Ateneo Valle-Inclán de Ribeira su libro sobre franquismo y pescadores

Portada del libro ‘Más vale fortuna en tierra que bonanza en la mar', de Xurxo Antelo y Daniel Lanero, que se presentará esta tarde en Ribeira

El Ateneo Valle-Inclán programó para las siete y media de esta tarde en su sede de Ribeira el acto la presentación del libro ‘Más vale fortuna en tierra que bonanza en la mar. Franquismo y vivencia social para pescadores en Galicia’ de Xurxo Antelo Alvite y Daniel Lanero Táboas, investigadores del Grupo Histagra de la USC. Además de los autores, el evento estará presentado por Ciprián Rivas y Daniel Martínez, presidente y directivo de la entidad organizadora, respectivamente.

Este libro es una contribución al conocimiento de la vivienda social destinada a los marineros durante el franquismo, aunque pretende ir mucho más allá. De hecho, tomando la cuestión de la vivienda como hilo conductor, su objetivo pasa por recuperar y poner en valor la memoria laboral, social y política de los marineros, de sus familias y de sus comunidades a través de la reconstrucción de sus historias de vida. Por ello, esta obra trata también asuntos como las experiencias laborales de los hombres y las mujeres del sector pesquero, sus prácticas y lugares de sociabilidad o la dimensión comunitaria de la vida cotidiana.

Esta publicación de Ediciones TREA, de 136 páginas, parte de la particular conceptualización que la dictadura elaboró acerca de los marineros y de sus familias como colectivo laboral, grupo social y sujeto político. El régimen de Franco manejó dos premisas principales: por un lago, la consciencia de que los trabajadores del mar eran, dadas sus culturas políticas y militancia sindical previas a la Guerra Civil, un colectivo profesional desafecto; y por otro, la consideración de los marineros y sus familias como grupo social que debía ser objeto, desde una perspectiva higienista y moral que asentaba sus bases en el primer tercio del siglo XX, de una intervención de los poderes públicos en ámbitos como las condiciones laborales y gestión de los ingresos, formación, control del tiempo de ocio o situación de la vivienda familiar.