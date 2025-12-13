Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Xurxo Antelo y Daniel Lanero presentan esta tarde en el Ateneo Valle-Inclán de Ribeira su libro sobre franquismo y pescadores

Además de los autores de la obra, el evento estará presentado por Ciprián Rivas y Daniel Martínez, presidente y directivo de la entidad organizadora, respectivamente

Chechu López
13/12/2025 06:00
Portada del libro ‘Más vale fortuna en tierra que bonanza en la mar', de Xurxo Antelo y Daniel Lanero, que se presentará esta tarde en Ribeira
Portada del libro ‘Más vale fortuna en tierra que bonanza en la mar', de Xurxo Antelo y Daniel Lanero, que se presentará esta tarde en Ribeira
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Ateneo Valle-Inclán programó para las siete y media de esta tarde en su sede de Ribeira el acto la presentación del libro ‘Más vale fortuna en tierra que bonanza en la mar. Franquismo y vivencia social para pescadores en Galicia’ de Xurxo Antelo Alvite y Daniel Lanero Táboas, investigadores del Grupo Histagra de la USC. Además de los autores, el evento estará presentado por Ciprián Rivas y Daniel Martínez, presidente y directivo de la entidad organizadora, respectivamente.

Este libro es una contribución al conocimiento de la vivienda social destinada a los marineros durante el franquismo, aunque pretende ir mucho más allá. De hecho, tomando la cuestión de la vivienda como hilo conductor, su objetivo pasa por recuperar y poner en valor la memoria laboral, social y política de los marineros, de sus familias y de sus comunidades a través de la reconstrucción de sus historias de vida. Por ello, esta obra trata también asuntos como las experiencias laborales de los hombres y las mujeres del sector pesquero, sus prácticas y lugares de sociabilidad o la dimensión comunitaria de la vida cotidiana.

Esta publicación de Ediciones TREA, de 136 páginas, parte de la particular conceptualización que la dictadura elaboró acerca de los marineros y de sus familias como colectivo laboral, grupo social y sujeto político. El régimen de Franco manejó dos premisas principales: por un lago, la consciencia de que los trabajadores del mar eran, dadas sus culturas políticas y militancia sindical previas a la Guerra Civil, un colectivo profesional desafecto; y por otro, la consideración de los marineros y sus familias como grupo social que debía ser objeto, desde una perspectiva higienista y moral que asentaba sus bases en el primer tercio del siglo XX, de una intervención de los poderes públicos en ámbitos como las condiciones laborales y gestión de los ingresos, formación, control del tiempo de ocio o situación de la vivienda familiar.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Los jugadores del Boiro celebran un gol

El Boiro se ve las caras con un Arteixo reforzado con Álvaro Casas y Berrocal
Carlos Paz
Receta Raviolis

Receta | Raviolis rellenos de champiñones y gambas con salsa de nata
Redacción
El poblado temático y su iluminación se inauguró ayer

La Aldea de Nadal convierte a Torrado en una gran área de juego para la infancia
A. Louro
El ideal gallego

Sector y Mar aplazan hasta la semana el futuro de la campaña de la vieira
A. Louro