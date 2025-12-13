Xosé Antón Parada Fernández recibe a título póstumo el Premio Altofalante do Ano 2025

El acto de entrega, a título póstumo del Premio 'Altofalante do Ano 2025' a Xosé Antón Parada tuvo lugar en la sede del Ateneo Valle-Inclán de Ribeira

Tras un largo curso de reactivación de la asociación cultural Altofalante, y después de varios años sin poder hacer entrega del premio anual que lleva el nombre de la entidad, ha decidido otorgárselo a título póstumo a Xosé Antón Parada Fernández, en reconocimiento a su trabajo y figura. Durante el acto, que tuvo lugar cuando faltan dos semanas para que remate el presente año, se recordó la frase que Xosé Antón Parada pronunció en su último pleno de la corporación municipal ribeirense “Non pensen que van a acabar co nacionalismo, porque algún día Galicia será ceibe”.

La secretaria de dicho colectivo cultural, Silvia Varela, aprovechó la ocasión para conmemorar el 20 aniversario de la entidad, constituida en verano de 2005 por un grupo de personas que tenían como objetivo crear una asociación que trabajase a favor de la normalización de la lengua gallega, de la cultura y de la memoria histórica, u siempre teniendo a Galicia en el centro de sus acciones. Además, subrayó el significado del reconocimiento que le hacen ahora a su compañero, destacando también el trabajo de aquellos que durante años se pusieron al frente los problemas de Ribeira o de Galicia.

Por su parte, Cruz Rivadulla, concejala del BNG de Ribeira, destacó la “labor incansable” de Xosé Antón Parada en la normalización del gallego y en la promoción de la cultura gallega, haciendo hincapié en su última aportación, como fue la traducción del ‘Código de Hammurabi’, y que es una “mostra desa convicción que tiña de que a través do galego tamén podemos coñecer o resto do mundo”. La edila nacionalista resaltó la “inmensa paixón que tiña polo ensino”, especialmente por su alumnado del IES A Pobra.

Cualidades

El portavoz municipal del BNG en el Ayuntamiento ribeirense, Luis Pérez, destacó dos cualidades “fundamentais” de Xosé Antón Parada, como eran “a súa sabedoría e a súa bondade”. “O saber para el non era só un fin en si mesmo, senón unha ferramenta para transformar o mundo e mellorar as condicións de vida das persoas e do país no que vivimos”. Y añadió que entendía que la política era “a vía para mellorar a vida da xente, e esa labor institucional que desenvolveu permitiulle trasladar as inquedanzas da cidadanía ás institucións”, indicó.

El concejal de la formación frentista también agregó que Parada Fernández fue un firme defensor de la juventud, “apostando sempre pola renovación e a chegada de ideas novas, e que nunca deixou de traballar polo ben de Ribeira, Moaña, o seu alumnado e, por suposto, por Galicia”. Pérez Barral incidió en que fue “unha persoa que estivo presente nas boas e nas malas e que, xunto con moitos outros, foi quen de erguer unha organización ata acadar un goberno nacionalista en Ribeira. O mellor tributo que lle podemos render é continuar co que el predicaba, seguir loitando polas causas que el nos deixou, coidando e valorando o noso país”, concluyó Pérez Barral.

Causas justas

El presidente de Altofalante, David Casais, cerró el acto haciendo entrega del ‘Altofalante do Ano’ y de un ramo de flores a su hijo y a su compañera de vida. Asimismo, nombró a Xosé Antón Parada Fernández miembro de honor de la entidad. Y remarcó que, a través de este reconocimiento, se honra la figura de una persona “que se entregou ás causas xustas dende a súa adolescencia, cando con só 15 anos se definiu como nacionalista e patriota galego”.

“Dende aquela, participou activamente en diversas organizacións, como UPG, ERGA, BNG, CIG e Altofalante, entre outras, traballando sempre para devolverlle ao pobo galego a súa dignidade”, especificó David Casais. Este último subrayó la importancia de valorar a esa persona “que, ao principio, parecía predicar no deserto, pero que, ao final, se converteu na semente dos froitos que hoxe podemos ver e recoller”.