La ampliación de la red de saneamiento de Muiños, en Oleiros, despierta el interés de siete empresas licitadoras

Las obras de ampliación de la red de alcantarillado se ejecutarán en el lugar de Muiños, en la parroquia ribeirense de Oleiros Chechu Río

Siete empresas se interesaron por hacerse con el contrato para la ejecución del proyecto de ampliación de la red de saneamiento en el lugar de Muiños, en la parroquia ribeirense de Oleiros, que cuenta con un presupuesto inicial de 84.500 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las ofertas presentadas por las licitadoras oscilan entre 68.867 y 79.739 euros, lo que suponen rebajan de entre 15.632 (-18,5%) y 4.761 euros (-5,63%).

Se da la circunstancia de que la propuesta económica más baja, junto con otras dos que rebajan el precio base por el que esta obra salió a licitación en más de un 15%, y que las tres fueron consideradas anormalmente bajas, por lo que el Ayuntamiento ribeirense les ha otorgado un plazo de cinco días desde la notificación para que justifiquen sus ofertas. En caso de que ninguna de ellas supere ese proceso, la siguiente mejor oferta asciende a 73.478 euros, es decir, 11.022 euros inferior al presupuesto inicial (-13,04%).

Proyecto

El proyecto de esta actuación, que fue redactado por los servicios técnicos municipales, recoge que la zona en la que está previsto acometer estas obras carece de red de alcantarillado alguna. Cabe recordar que hace un par de años que el Ayuntamiento ribeirense ejecutó la instalación de red de saneamiento en el lugar de Muiños y pozo de bombeo en Portochouzo, sin que estuviera contemplada la dotación de ese servicio básico en los viales secundarios, pese a carecer del mismo.

Por ello, ahora se decidió acometer esta actuación en cuatro ramales, de aglomerado asfáltico y con longitudes que oscilan entre 65 y 180 metros lineales, para un total de 421 metros, que será la misma de las tuberías de 250 milímetros de diámetro que se instalarán en zanja. Se precisa que esos viales disponen de pendiente suficiente para una correcta evacuación por gravedad de las aguas residuales, además de que son de competencia y titularidad municipal, por lo que no será necesario realizar expropiación alguna.

Reposición de pavimentos

En el proyecto técnico se indica que se colocarán los 12 pozos de registro contemplados con una separación máxima entre cada uno de ellos de 35 metros. En cuanto a los pavimentos se contempla la reposición de los mismos en todo el ancho de cada ramal con la aplicación de una mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor.

Previamente a todos los trabajos programados para ejecutar el proyecto redactado de ampliación de la red de alcantarillado, se llevará a cabo el replanteo de las obras, la demolición de los pavimentos y retirada de los materiales resultantes a un vertedero autorizado y la excavación de las zanjas previstas, dejándolas preparadas para realizar el montaje de las distintas tuberías, tras lo que se efectuarán las preceptivas pruebas de las instalaciones.