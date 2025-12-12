Inauguran una nueva edición del belén mecánico de Aguiño con cuatro nuevas piezas móviles, así como un poblado y dos figuras fijas

El belén mecánico de Aguiño volvió a despertar mucho interés por parte de los vecinos, especialmente de los más pequeños de la casa Chechu Río

El belén mecánico de Aguiño, instalado en el atrio de la iglesia de la parroquia, fue encendido esta pasada media tarde por parte del niño Abián García, de 8 años, en un acto institucional que, tras la bendición por parte de Àngel el sacristán, permitió descubrir que su escenografía tiene cuatro piezas móviles nuevas, que una vez más fueron elaboradas por el vecino aguiñense Miguel Abraldes, como son un carnicero, un alfarero, un panadero y una mujer cazando un ratón, por lo que ya alcanza la 75 mecanizadas, mientras que entre las fijas hay un poblado, Herodes y otro panadero como novedades. De esa manera, entre las que ya había y las nuevas incorporaciones se contabilizan en más de un centenar los elementos que componen este nacimiento con movimiento.

Una vez más, entre los más pequeños de la casa había gran curiosidad por encontrar al cagón. En un primer momento apuntaron hacia una figura, pero pronto descubrieron que esa figura era la del denominado 'limpiacacas', por lo que el rastreo continuó durante un buen rato hasta que dieron con lo que buscaban. Una luz detrás de una puerta y que esta última se abriese y se cerrase dejó al descubierto una letrina o inodoro y a una figura en cuclillas que se delataba. Luego también mostraron gran interés por el castillo, que es uno de los elementos más llamativos del decorado, pero también las nuevas figuras móviles.

Previamente, fue la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, la que tomó la palabra para agradecer la implicación del referido Miguel Abraldes al elaborar las piezas, poniéndoles un motor para darles movimiento, y cederlas para su instalación, haciendo de este belén municipal algo especial cada año. Y no se olvidó del módulo de carpintería de la Unidad de Condutas Aditivas (UCA) que, con su monitor a la cabeza, Manuel Casais, y sus usuarios se encargó del montaje de este nacimiento, al igual que hizo con el que desde el pasado 28 de noviembre luce en la Praza do Concello.

La primera edila también indicó que con este acto se siguen descentralizando las actividades de Navidad, para que no se concentren sólo en la ciudad y puedan llegar a las parroquia. Y agregó que con eventos de este tipo "faise comunidade" y se alienta el espíritu de estas fechas. El evento también contó con la animación musical a cargo de la charanga Fanfarria Furruxa y para hacer frente a las bajas temperaturas y entrar en calor se sirvió un chocolate con churro para todos los asistentes, entre los que había representantes de grupos políticos de la corporación municipal y de diferentes entidades culturales, sociales y económicas, así como vecinos de la parroquia aguiñense y sus alrededores, especialmente niños.