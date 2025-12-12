Mi cuenta

Diario de Arousa

El Ayuntamiento de Ribeira solicita la colaboración de Augas de Galicia para una limpieza integral del río Arlés para evitar sus desbordamientos

Representantes municipales se interesaron por el estado de la tramitación de la regularización de la concesión de captación de agua del río Sieira y abordaron mejoras en la EDAR y los bombeos

Chechu López
12/12/2025 10:50
Representantes municipales de Ribeira mantuvieron una reunión con responsables de Augas de Galicia para acometer diversas mejoras
Cedida
Representantes del Gobierno local y técnicos municipales de Ribeira mantuvieron una reunión con responsables de Augas de Galicia para analizar la situación de los cauces fluviales, sobre todo del río Arlés, que se desborda en episodios de lluvias intensas, como ocurrió a mediados de noviembre pasado y cuyo desbordamiento provocó el derrumbe de un muro de una finca en la parroquia de Oleiros. En este sentido, desde la Administración local consideran necesaria la realización de una limpieza integral del mismo, para lo que también busca la colaboración de dicho departamento autonómico.

Además, en ese encuentro que mantuvieron la alcaldesa, María Sampedro, y el concejal de Auga e Saneamento, Vicente Reiriz, junto al técnico de Medio Ambiente y la ingeniera municipal, con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, analizaron conjuntamente la situación de la red de abastecimiento y alcantarillado de la localidad con la finalidad de sus mejoras. La primera edila, su compañero de equipo de gobierno y los técnicos municipales se interesaron por el estado de la tramitación de la regularización de la concesión de captación de agua del río Sieira, que se inició en agosto de 2020. 

Fuentes del Ayuntamiento precisaron que esa actuación posibilitaría rebajar el volumen de agua que se recibe del punto de captación del río Ulla y, consecuentemente, abaratar los costes “sen renunciar a un correcto funcionamento do servizo”. Además, detallaron que el estado de la concesión de la captación condiciona los pliegos a redactar para la licitación del nuevo contrato de concesión de la red de abastecimiento de agua potable de Ribeira.

 Igualmente, aunque sin entrar en dar a conocer demasiados detalles, desde el Ayuntamiento ribeirense se indicó que se pusieron sobre la mesa futuras mejoras a acometer en la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Couso y en los bombeos del saneamiento para optimizar este servicio.

