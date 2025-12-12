El Ayuntamiento de Ribeira solicita a Correos la cobertura de la plaza del cartero en Carreira

La oficina de Correos de Aguiño estaba ubicada en un local del aula de música, en el número 53 de la Rúa Castelao, pero dejó de funcionar al iniciarse la rehabilitación de dicho inmueble Chechu Río

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, remitió una carta a la sociedad estatal Correos y Telégrafos SA para solicitar la cobertura de la plaza de cartero ordinario que trabajaba en la parroquia de Carreira. La primera edila señala que, si bien existe el reparto de paquetería, la entrega de la correspondencia postal está actualmente adscrita a la cartera de Aguiño, "un feito que está a xerar atrasos na recepción das misivas provocados pola acumulación de traballo ante a ausencia dunha persoa que cubre a vacante de Carreira".

La mandataria local manifestó que, ante un mundo cada vez más digitalizado, "esta parroquia está composta principalmente por xente maior, para as que o correo tradicional segue a ser de vital importancia na súa vida diaria". Y agregó que ello motiva que "é o meu deber velar polo dereito que teñen todas as persoas do meu municipio a desfrutar dos mesmos servizos”. Así, Sampedro Fernández incidió en la importancia de que la compañía reconsidere su decisión y cubra la vacante con una persona que reparta el correo ordinario con frecuencia para reestablecer un servicio básico.

Sin embargo, la situación se ha agravado debido a que la cartera de Aguiño que venía cubriendo también la parroquia de Carreira se encuentra de baja desde mediados de semana. Ello se debe a que ha sufrido una lesión en una pierna, que tiene escayolada, y que al parecer es consecuencia de la sobrecarga de trabajo acumulado. Además, la oficina de Correos que venía funcionando en un local ubicado en el edificio del aula de música aguiñense, en el número 53 de la Rúa Castelao de Aguiño se encuentra cerrado debido a las obras de rehabilitación de todo ese inmueble, y no se ha habilitado una sede provisional, por lo que las cartas y paquetería se tienen que redirigir a la oficina central de la ciudad.

A ello se añade que dos de las cuatro carteras que atendían el casco urbano de Santa Uxía ya no están trabajando y sus plazas no se han cubierto. Desde la representación sindical de estos trabajadores se indica que, de esa manera, se está sobrecargando al resto de trabajadores del servicio. Incluso, se da la circunstancia de que para que se pueda seguir atendiendo la parroquia de Oleiros, que estaba sin cartero, se ha asignado esa labor a la cartera que realizaba esa función en Artes, con lo que actualmente está sin cubrirse dicha parroquia.