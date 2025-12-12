Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

El Ayuntamiento de Ribeira instalará fibra óptica en el lugar de Cobas, en Castiñeiras

La medida ya fue aprobada por la junta de gobierno local y el concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, se lo comunicó en una reunión a los vecinos de esa zona 

Chechu López
12/12/2025 11:30
El concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, confirmó esta semana en una reunión con los vecinos de Cobas la instalación de fibra óptica en esa zona
El concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, confirmó esta semana en una reunión con los vecinos de Cobas la instalación de fibra óptica en esa zona
Cedida
El Ayuntamiento de Ribeira instalará fibra óptica en el lugar de Cobas, en Castiñeiras. Así se lo dio a conocer a mediados de esta semana el concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, en la reunión que mantuvo con vecinos de esa zona para informar de la ejecución de esta medida que beneficiará a cerca de una veintena de viviendas. "Esta era unha demanda veciñal que levaba pendente máis de dous anos sen ter resposta”, manifestó el edil popular de dicha parroquia. “Somos conscientes de que, nun mundo cada vez máis dixitalizado, é necesario ter unha boa conexión a Internet para o día a día e, como Administración pública, temos o deber de garantir estes servizos á cidadanía, xa que, incluso, moita tramitación se ten que facer por vía telemática”, dijo el edil.

Vidal agregó que la dotación de fibra óptica para Cobas ya se aprobó en la junta de gobierno local y se incorporará a la planificación de obra para dicha parroquia con la pretensión de que se acometa en pouco tempo", detalló el concejal de Innovación e Novas Tecnoloxías. Igualmente, Álex Vidal anunció que su departamento definió una hoja de ruta para que la fibra óptica se extienda a más lugares del municipio, tanto de la ciudad como de las parroquias.

