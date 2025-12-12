El BNG de Ribeira urge medidas inmediatas para solucionar la "situación crítica" en los centros de salud de Santa Uxía y Aguiño

Decenas de personas se volvieron a concentrar ayer al mediodía delante del ambulatorio de Ribeira para demandar la cobertura de las plazas de médicos que se necesitan

Decenas de personas secundaron nuevamente ayer al mediodía la convocatoria de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza de concentración delante del centro de salud de Ribeira en demanda de la cobertura 100% de médicos de Atención Primaria para dicho servicio sanitario. Y entre los participantes en esa movilización se encontraban, una semana más, representantes del BNG en la capital barbanzana, cuyo portavoz municipal, Luis Pérez alertó de la "situación crítica" que padece dicho ambulatorio, así como el consultorio periférico de Aguiño por la falta de facultativos. El edil reclamó a la Consellería de Sanidade una "resposta inmediata" a las necesidades vecinales, y le reprochó que "non está atendendo as peticións de Ribeira para dotar de médicos os centros de saúde do municipio”.

Pérez Barral indicó que "a situación é especialmente alarmante no caso de Aguiño, onde dos dous únicos facultativos que ten o seu centro de saúde non teñen ningún en activo e, polo tanto, os veciños carecen de atención sanitaria durante todo o mes de decembro". Y advirtió que esta carencia se produce "en épocas de especial incidencia da gripe, onde os centros de saúde rexistran unha afluencia maior de doentes, chegando ao punto de estar ateigados ou tendo que acudir a Urxencias do Punto de Atención Continuada de Ribeira ou ao servizo de Urxencias do Hospital do Barbanza”. Por ello, anunció que el BNG volverá a llevar al Parlamento nuevas iniciativas para exigir la dotación inmediata de personal médico en esos ambulatorios, además de comprometer que seguirá al lado de los vecinos, apoyando sus movilizaciones "e defendendo o seu dereito a unha sanidade pública digna e de calidade".

Vecinos y profesionales

El concejal de la formación frentista destacó "a perseveranza da cidadanía", haciendo referencia a que lleva meses movilizándose semanalmente "para demandar algo que lles pertence como dereito, que é unha atención sanitaria básica para toda a poboación”. Y criticó que, lejos de atender las peticiones de los vecinos y de los profesionales sanitarios, el Ejecutivo gallego responde "rexeitando propostas de mellora" y agregó que, "por riba, vota en contra de iniciativas como as do BNG con emendas ao orzamento da Xunta para 2026, coa finalidade de dotar de médicos suficientes aos centros de saúde do Barbanza”.

Respecto a la falta de profesionales facultativos que alega la Xunta de Galicia, Luis Pérez declaró que "é falso o que di o conselleiro de Sanidade cando afirma que non hai profesionais sanitarios", pues apuntó que "só na área sanitaria de Compostela, entre 2023 e 2025, remataron o MIR 65 médicos dos que tan só 17 quedaron en Atención Primaria por mor das malas condicións que padecen con contratos por horas, gardas obrigatorias, entre outras. Polo tanto, médicos hainos o que pasa é que foxen desas condicións precarias e dunha saturación de pacientes por cada profesional sanitario", subrayó el concejal del BNG de Ribeira.

Por último, Luis Pérez se refirió "ao papel" del bipartito ribeirense, precisando que los vecinos de la localidad que se concentran cada semana "están facéndoo sen a axuda do goberno municipal, unha cuestión ben diferente a cando nós estabamos gobernando, que eu como alcalde si baixaba ás concentracións e defendía os veciños por riba de siglas partidistas". Por ello, el portavoz local del BNG censuró "a actitude da alcaldesa", de la que dijo que "mentía cando dicía que non acudía porque tiña traballo, pero agora vese claramente que prefire darlle as costas aos veciños de Ribeira para defender os intereses do Partido Popular. Entre PP e veciñanza, a alcaldesa, María Sampedro, escolle sempre os intereses do Partido Popular”.