Diario de Arousa

Ribeira

Aplazada hasta el primer trimestre de 2026 la función de "Berenguela na gaiola" de Galeatro que iba a representarse esta noche en Ribeira

La Concellería de Cultura aduce razones "de organización" y de "forza maior" para suspender la escenificación que estaba incluida en la Mostra de Teatro

Chechu López
12/12/2025 09:31
La obra teatral "Berenguela na Gaiola" que iba a ser representada esta noche por la compañía Galeatro se aplazó "por causas de organización e forza maior"
La obra teatral "Berenguela na Gaiola" que iba a ser representada esta noche por la compañía Galeatro se aplazó "por causas de organización e forza maior"
Cedida
La Concellería de Cultura de Ribeira acaba de comunicar el aplazamiento de la función "Berenguela na Gaiola" a cargo de la compañía Galeatro, con texto de Manuel María y dirección de Paula Carballeira que, dentro la Mostra de Teatro, iba a representarse a partir de las nueve y cuarto de esta noche en el auditorio de la capital barbanzana. 

Desde dicho departamento municipal indican que esta decisión se adoptó "por causas de organización e forza maior" y que se pospone para otro día aún por determinar del primer trimestre de 2026, de la que "daremos conta para que os interesados poidan asistir empregando a mesma entrada ou bono do ciclo teatral correspondente a este día". 

Igualmente, desde el área que dirige la concejala Ana Barreiro indican que aquellas personas que no quieran asistir en la nueva fecha  "poderán solicitar a devolución do importe da súa entrada máis gastos de xestión, directamente a Ataquilla a través do envío dun correo electrónico na súa páxina web ou aplicación". Desde la Concellería de Cultura ribeirense agradecen la comprensión y piden disculpas por las molestias que esta decisión pueda causar.

