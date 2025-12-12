Aplazada hasta el primer trimestre de 2026 la función de "Berenguela na gaiola" de Galeatro que iba a representarse esta noche en Ribeira
La Concellería de Cultura aduce razones "de organización" y de "forza maior" para suspender la escenificación que estaba incluida en la Mostra de Teatro
La Concellería de Cultura de Ribeira acaba de comunicar el aplazamiento de la función "Berenguela na Gaiola" a cargo de la compañía Galeatro, con texto de Manuel María y dirección de Paula Carballeira que, dentro la Mostra de Teatro, iba a representarse a partir de las nueve y cuarto de esta noche en el auditorio de la capital barbanzana.
Desde dicho departamento municipal indican que esta decisión se adoptó "por causas de organización e forza maior" y que se pospone para otro día aún por determinar del primer trimestre de 2026, de la que "daremos conta para que os interesados poidan asistir empregando a mesma entrada ou bono do ciclo teatral correspondente a este día".
Igualmente, desde el área que dirige la concejala Ana Barreiro indican que aquellas personas que no quieran asistir en la nueva fecha "poderán solicitar a devolución do importe da súa entrada máis gastos de xestión, directamente a Ataquilla a través do envío dun correo electrónico na súa páxina web ou aplicación". Desde la Concellería de Cultura ribeirense agradecen la comprensión y piden disculpas por las molestias que esta decisión pueda causar.