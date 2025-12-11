Ribeira tratará de convertirse en la primera ciudad referente en Galicia en el trato entre iguales para evitar el acoso escolar

Los simposios de las jornadas interprofesionales sobre infancia y adolescencia se desarrollan en la sala polivalente del auditorio de Ribeira Chechu Río

La sala polivalente del auditorio de Ribeira albergó esta mañana la jornada inicial de la segunda edición de la ‘Xornadas Interprofesionais para o BoTrato á Infancia e á Adolescencia’, impulsada por los Servizos Sociais Comunitarios, que tendrán continuidad mañana y de cuya apertura se encargó la alcaldesa, María Sampedro. Son un total de 70 profesionales que trabajan con los niños a diario los que están recibiendo una formación para la creación de entornos educativos y sociales seguros, respetuosos y afectivos a través de simposios en el ámbito social, como el programa ‘Titorías entre Iguais’ (TEI), al igual que Aseia Galicia -Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia) y las cooperativas Feitoría Verde y Atalaias.

La primera edila trasladó el compromiso municipal "coa protección e promoción dos dereitos da infancia e da adolescencia, seguindo a cultura do bo trato, tendo en conta sempre a esta parte da poboación, non só con estas xornadas, senón tamén con outro tipo de accións para dar cumprimento á Lei Orgánica 8/2021, do 4 de xuño, de Protección Integral á Infancia e Adolescencia fronte a violencia, coñecida como Lopivi, sobre indicadores de violencia e notificación de casos, e sobre todo para crecer como sociedade". En este senso, avanzó la intención de la Administración local ribeirense de convertirse en la primera ciudad ‘TEI’ de Galicia, es decir, referente en el trato entre iguales.

En relación con el contenido de estas jornadas, Sampedro Fernández dijo que los simposios y talleres que amparan esta iniciativa son una “ferramenta valiosa” para contribuir a que los profesionales puedan crear espacios que sean garantía del correcto desarrollo de los más pequeños, “que son o noso futuro”, precisó la mandataria local, quien agregó que “é unha tarefa especialmente importante e transcendental tendo en conta que, nas primeiras etapas da vida, é cando se conforma a personalidade e cando hai experiencias que poden marcar para sempre".

Compartir experiencias

También intervino la coordinadora del departamento de Servizos Sociais, Francisca Vidal, para quen "este espazo é unha oportunidade para reflexionar sobre a nosa práctica profesional e compartir experiencias e boas prácticas. A infancia e a adolescencia son temas que requiren a nosa atención e compromiso no ámbito da Administración local e Servizos Comunitarios”. Y subrayó que “é hora de unir forzas e traballar conxuntamente para protexer e apoiar as nenas e nenos, menores en situación de risco".

Luego tomó la parala la educadora social municipal y promotora de las jornadas, Iria Alén, quien explicó a quienes asistieron cómo iba a ser su desarrollo, y en el que se incluyó la creación en Ribeira de la Mesa da Infancia e da Adolescencia para abordar situaciones de violencia y de acoso escolar, y que se prevé que empiece a funcionar en enero de 2026 con una primera reunión -la siguiente está programada para septiembre- y en la que intervendrán distintos agentes sociales para valorar más acciones a ejecutar para avanzar en esa materia. Entre ellos habrá representantes de los ámbitos sanitario, educativo, social, judicial, ocio y deportes, además de fuerzas y cuerpos de seguridad

Además, esta tarde se desarrollarán en la Casa da Xuventude actividades complementarias de carácter cerrado, por invitación nominativa, y que consistirán en unos talleres, en los que Noelia Darriba García, de la cooperativa Atalaias, se encargará de impartir ‘Comunicación afectivo-consciente no acompañamento á infancia e Prevención e xestión consciente de conflitos’. Mañana se contará con los simposios ‘Violencia, adolescencia e vínculo’ con Ricardo Fandiño, de ASEIA Galicia, y ‘Os Foros de participación infantil e adolescente. Participar dende o Botrato’ con Aida Raíndo Vázquez, de Feitoría Verde.