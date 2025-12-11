La Orquestra Sons de Aguiño ofrecerá un concierto de "grandes iconas" del colectivo lgtbi+ el 1 de febrero en el auditorio de Ribeira

Ana García, Álex Millet, María Sampedro y Ana Barreiro presentaron el cartel del espectáculo que tendrá lugar el 1 de febrero de 2026 en el auditorio de Ribeira Chechu Río

La Orquestra Sons de Aguiño ofrecerá el domingo 1 de febrero de 2026, a partir de las ocho de la tarde, en el auditorio de Ribeira, un concierto de “grandes iconas” de la música y referentes nacionales del colectivo lgtbi+, como Alaska, Rocío Jurado, Queen, Mecano, Tino Casal, ABBA, Chavela Vargas, Bee Gees o Raffaella Carrà, entre otros, y que tendrá una duración de un par de horas. Será un centenar de músicos procedentes de distintos puntos da geografía, entre los que habrá también presencia de 18 artistas de la capital barbanzana y con la implicación del coro diverso e inclusivo Cores, dirigido por Pablo Carreira, los que se subirán al escenario de la infraestructura cultura ribeirense.

También se cuenta con la colaboración de los colectivos lgtbi+ ALAS de Galicia y Les de A Coruña. Así lo dio a conocer su director. Álex Millet, acompañado de otra integrante de la orquesta, Ana García, así como de la alcaldesa, María Sampedro, y de la concejal de Cultura, Ana Barreiro. La venta de entradas, al precio de 24 euros, al que habrá que añadir los gastos de gestión, se iniciará mañana, viernes 12 de diciembre, a partir de las 9.00 horas, tanto vía online en la página web www.ataquilla.com como de forma presencial en la Oficina de Atención Cidadá del consistorio, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.

Millet manifestó que será un concierto “especial e moi diferente” a todos los que ha hecho hasta ahora esa formación musical perteneciente a la asociación cultural Sons do Mar, en el que se hará un homenaje a esos artistas “que deixaron una pegada no mundo lgtbi+, gtanto pola súa reivindicación nas súas obras ou porque as súas cancións se converteron nun himno deste colectivo”.

Voces muy características

Millet también detalló que la mayoría de las piezas que se interpretarán serán mixes de cada uno de los referidos artistas o grupos, “con voces moi características e escolleitas para cada personaxe”, y entre las que se incluirán ‘Como una ola’, ‘Señora’ o ‘Se nos rompió el amor’ de Rocío Jurado o ‘A quien le importa’ de alaska, para cerrar con otro mix de temas de varios de ellos. Igualmente, precisó que en la primera parte del espectáculo actuarán únicamente el coro Cores y la Orquestra Sons, para seguidamente, tras un descanso, juntarse a ellos los solistas locales.

Sampedro Fernández puso en valor toda la actividade musical da orquestra Sons, "un dos nosos referentes musicais no ámbito local, senón quer podo decir que é unha das poucas orquestras de pulso e púa de Galicia” y que con su trabajo “traspase fronteras, viaxando polo panorama nacional”. Además, la primera edila subrayó su capacidad para involucrar a diferentes colectivos en las iniciativas que pone en marcha. Ensalzó, también la participación de solistas locales, algo que le llevó a subrayar que demuestra que " o noso talento musical goza dunha boa saúde”.